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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3288328932903291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:32

  newbie написав:
  Lost написав:и как же у других банков таких проблем нет с обеспечением дистанционного доступа клиентов :!:

Там не заботятся о безопасности клиентов, а здесь заботятся. Считают, что раз они не видят Ваш реальный IP (Вы находитесь за прокси), значит Вы мошенник. Кроме того, предлагают пользоваться непротестированным мобильным приложением (не смотрел, но даже и не хочу, мне и с веб-приложением проблем хватило). Считать, что все мошенники сидят в организациях (за прокси-серверами) - это оригинальный подход к безопасности, круче чем в Привате :)

Тут не в проксі проблема...якась інша загогуліна.
Під проксі нормально грузиться.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:20

  newbie написав:Кочевник

Первый раз такое вижу. А в чем там суть, можно поподробней? Я много лет оплачиваю коммунальные с текущего. Может и себе проверить?

Возвращал "сдачу" на телефон вроде только Приват. Где прописана возможность такого не знаю :wink:

Да це звичайний глюк "нового процесінгу". Просто таке виправдання собі придумали. Замість одного платежу 75,16 грн списали три суми: 49,98+49,98+25,18 грн. І збрехали, що 49,98 грн пішло другим платежем, який відправили на якійсь мобільний. Правда на який, невідомо.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:19

  Lost написав:
  Support BForward написав:Рекомендуем заходить с личных гаджетов, компьютеров в том числе.

Вы мне предлагаете с собой носить и домашний и рабочий, ради удовольствия пользоваться вашим банкингом :mrgreen: Смешно, да и жалко для таких целей постоянно таскать домашний ноут... и как же у других банков таких проблем нет с обеспечением дистанционного доступа клиентов :!:

интересно как они умудряются различить рабочий или личный гаджет? а если у меня личный он же и рабочий, то все?
скорее всего они хотят сказать, что с рабочего (того который работает) зайти нельзя, а вот с не рабочего - пожалуйста, сколько угодно (ну и что что он не работает, зато с него бы вы смогли зайти...)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

хм в иб открыть депо нельзя, а в отделениях не предлагают еще фин.компанию, где гарантия 150% от страховой компашки, зато в месяц проценты выше?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:25

  ol_zy написав:хм в иб открыть депо нельзя, а в отделениях не предлагают еще фин.компанию, где гарантия 150% от страховой компашки, зато в месяц проценты выше?

ні...там інші аХції по депо.
Головна - Сосна на дрова. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:20

  Квесторе_поверніться написав:Під проксі нормально грузиться.

Под каким? Установленным на Вашем компьютере или использующимся в крупной организации? Их много и они работают по разному.

Мне все равно, чего они боятся: прокси, NAT, DoS, xss или MiTM атаки. Но это выглядит так, что после ввода пароля в веб-форму на сайте какая-то из их проверок разрывает соединение.

В Инете есть много по этому поводу, в т.ч. применительно к их решению на javascript. Но поскольку ни у кого больше такой параноидальной защиты (или фичи) нет, а сам ИБ, как мы видим, достаточно кривой, то, скорее всего, у него и защита такая же.

Т.е. это кривота, которую можно и нужно исправить, ухушение по сравнению с тем, что было, и хуже чем у всех остальных.
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