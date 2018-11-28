Lost написав:и как же у других банков таких проблем нет с обеспечением дистанционного доступа клиентов
Там не заботятся о безопасности клиентов, а здесь заботятся. Считают, что раз они не видят Ваш реальный IP (Вы находитесь за прокси), значит Вы мошенник. Кроме того, предлагают пользоваться непротестированным мобильным приложением (не смотрел, но даже и не хочу, мне и с веб-приложением проблем хватило). Считать, что все мошенники сидят в организациях (за прокси-серверами) - это оригинальный подход к безопасности, круче чем в Привате
Тут не в проксі проблема...якась інша загогуліна. Під проксі нормально грузиться.
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Первый раз такое вижу. А в чем там суть, можно поподробней? Я много лет оплачиваю коммунальные с текущего. Может и себе проверить?
Возвращал "сдачу" на телефон вроде только Приват. Где прописана возможность такого не знаю
Да це звичайний глюк "нового процесінгу". Просто таке виправдання собі придумали. Замість одного платежу 75,16 грн списали три суми: 49,98+49,98+25,18 грн. І збрехали, що 49,98 грн пішло другим платежем, який відправили на якійсь мобільний. Правда на який, невідомо.
Support BForward написав:Рекомендуем заходить с личных гаджетов, компьютеров в том числе.
Вы мне предлагаете с собой носить и домашний и рабочий, ради удовольствия пользоваться вашим банкингом Смешно, да и жалко для таких целей постоянно таскать домашний ноут... и как же у других банков таких проблем нет с обеспечением дистанционного доступа клиентов
интересно как они умудряются различить рабочий или личный гаджет? а если у меня личный он же и рабочий, то все? скорее всего они хотят сказать, что с рабочего (того который работает) зайти нельзя, а вот с не рабочего - пожалуйста, сколько угодно (ну и что что он не работает, зато с него бы вы смогли зайти...)
ol_zy написав:хм в иб открыть депо нельзя, а в отделениях не предлагают еще фин.компанию, где гарантия 150% от страховой компашки, зато в месяц проценты выше?
ні...там інші аХції по депо. Головна - Сосна на дрова.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Под каким? Установленным на Вашем компьютере или использующимся в крупной организации? Их много и они работают по разному.
Мне все равно, чего они боятся: прокси, NAT, DoS, xss или MiTM атаки. Но это выглядит так, что после ввода пароля в веб-форму на сайте какая-то из их проверок разрывает соединение.
В Инете есть много по этому поводу, в т.ч. применительно к их решению на javascript. Но поскольку ни у кого больше такой параноидальной защиты (или фичи) нет, а сам ИБ, как мы видим, достаточно кривой, то, скорее всего, у него и защита такая же.
Т.е. это кривота, которую можно и нужно исправить, ухушение по сравнению с тем, что было, и хуже чем у всех остальных.