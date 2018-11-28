Додано: Чет 29 лис, 2018 00:20

Квесторе_поверніться написав: Під проксі нормально грузиться. Під проксі нормально грузиться.

Под каким? Установленным на Вашем компьютере или использующимся в крупной организации? Их много и они работают по разному.Мне все равно, чего они боятся: прокси, NAT, DoS, xss или MiTM атаки. Но это выглядит так, что после ввода пароля в веб-форму на сайте какая-то из их проверок разрывает соединение.В Инете есть много по этому поводу, в т.ч. применительно к их решению на javascript. Но поскольку ни у кого больше такой параноидальной защиты (или фичи) нет, а сам ИБ, как мы видим, достаточно кривой, то, скорее всего, у него и защита такая же.Т.е. это кривота, которую можно и нужно исправить, ухушение по сравнению с тем, что было, и хуже чем у всех остальных.