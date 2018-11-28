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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3288328932903291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:32

  newbie написав:
  Lost написав:и как же у других банков таких проблем нет с обеспечением дистанционного доступа клиентов :!:

Там не заботятся о безопасности клиентов, а здесь заботятся. Считают, что раз они не видят Ваш реальный IP (Вы находитесь за прокси), значит Вы мошенник. Кроме того, предлагают пользоваться непротестированным мобильным приложением (не смотрел, но даже и не хочу, мне и с веб-приложением проблем хватило). Считать, что все мошенники сидят в организациях (за прокси-серверами) - это оригинальный подход к безопасности, круче чем в Привате :)

Тут не в проксі проблема...якась інша загогуліна.
Під проксі нормально грузиться.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:20

  newbie написав:Кочевник

Первый раз такое вижу. А в чем там суть, можно поподробней? Я много лет оплачиваю коммунальные с текущего. Может и себе проверить?

Возвращал "сдачу" на телефон вроде только Приват. Где прописана возможность такого не знаю :wink:

Да це звичайний глюк "нового процесінгу". Просто таке виправдання собі придумали. Замість одного платежу 75,16 грн списали три суми: 49,98+49,98+25,18 грн. І збрехали, що 49,98 грн пішло другим платежем, який відправили на якійсь мобільний. Правда на який, невідомо.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:19

  Lost написав:
  Support BForward написав:Рекомендуем заходить с личных гаджетов, компьютеров в том числе.

Вы мне предлагаете с собой носить и домашний и рабочий, ради удовольствия пользоваться вашим банкингом :mrgreen: Смешно, да и жалко для таких целей постоянно таскать домашний ноут... и как же у других банков таких проблем нет с обеспечением дистанционного доступа клиентов :!:

интересно как они умудряются различить рабочий или личный гаджет? а если у меня личный он же и рабочий, то все?
скорее всего они хотят сказать, что с рабочего (того который работает) зайти нельзя, а вот с не рабочего - пожалуйста, сколько угодно (ну и что что он не работает, зато с него бы вы смогли зайти...)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

хм в иб открыть депо нельзя, а в отделениях не предлагают еще фин.компанию, где гарантия 150% от страховой компашки, зато в месяц проценты выше?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:25

  ol_zy написав:хм в иб открыть депо нельзя, а в отделениях не предлагают еще фин.компанию, где гарантия 150% от страховой компашки, зато в месяц проценты выше?

ні...там інші аХції по депо.
Головна - Сосна на дрова. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:20

  Квесторе_поверніться написав:Під проксі нормально грузиться.

Под каким? Установленным на Вашем компьютере или использующимся в крупной организации? Их много и они работают по разному.

Мне все равно, чего они боятся: прокси, NAT, DoS, xss или MiTM атаки. Но это выглядит так, что после ввода пароля в веб-форму на сайте какая-то из их проверок разрывает соединение.

В Инете есть много по этому поводу, в т.ч. применительно к их решению на javascript. Но поскольку ни у кого больше такой параноидальной защиты (или фичи) нет, а сам ИБ, как мы видим, достаточно кривой, то, скорее всего, у него и защита такая же.

Т.е. это кривота, которую можно и нужно исправить, ухушение по сравнению с тем, что было, и хуже чем у всех остальных.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 07:02

  Support BForward написав:anikola13
Добрый день. Ваша заявка в работе. О решении проблемы Вам сообщат дополнительно.
Приносим извинения за неудобства.

Это даже не смешно. Это элементарно решается за один день, а не 3 недели.
Сегодня если до конца дня не будет решен вопрос с возвратом двойного списания и компенсации упущенной выгоды на счетах во время 2-х недельного перехода на новый процессинг (не имел доступа к средствам!), подаю жалобу в НБУ о невыполнении банком своих обязательств.
Сколько можно?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:15

  Кочевник написав:Ну що. Банк продовжує займатися дрібним здирництвом. Стосовно неправомірного списання 49.98 грн банк провів перевірку і надав мені шикарну відповідь: "Ми вам провели додаткови платіж на цю суму і коштив вам повинні були надіти на номер телефона". Хоча оплата була за послуги газопостачання.
Отже, банк підтвердив неправомірне списання, але оскількі визнати помилку особа, що проводила "перевірку" не могла, то видумали таку ліву відмазку. Причому підставили людину, яка мені телефонувала.

Підкажіть, оскаржувати це неправомірне списання необхідно тількі в банку?

Доброго дня. Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону на abutenko@forward-bank.com.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:41

  Support BForward написав:
  Кочевник написав:Ну що. Банк продовжує займатися дрібним здирництвом. Стосовно неправомірного списання 49.98 грн банк провів перевірку і надав мені шикарну відповідь: "Ми вам провели додаткови платіж на цю суму і коштив вам повинні були надіти на номер телефона". Хоча оплата була за послуги газопостачання.
Отже, банк підтвердив неправомірне списання, але оскількі визнати помилку особа, що проводила "перевірку" не могла, то видумали таку ліву відмазку. Причому підставили людину, яка мені телефонувала.

Підкажіть, оскаржувати це неправомірне списання необхідно тількі в банку?

Доброго дня. Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону на abutenko@forward-bank.com.

Я Вам вже писав, до мене телефонували. Провели "перевірку", за пару днів повідомили, що банк ні в чому не винний і платежів реально було два. Але якщо я незгодний - потрібно звертатися у відділення і оскаржувати. В понеділок схожу до відділення оскаржити.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

При отправке платежей "Перекази за довільними реквізитами" шаблони не сохраняет.
Інкогніто
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