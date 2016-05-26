RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3289329032913292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:46

  ol_zy написав:интересно как они умудряются различить рабочий или личный гаджет?

Легко. Под рабочим понимается компьютер, работающий в сети какой-то организации с прокси-сервером. При этом они не видят IP-адрес этого компьютера, а видят адрес прокси-сервера. Но когда их приложение (ИБ) запускается на этом компьютере, то, в принципе, оно может увидеть адрес этого компьютера. Сравнив его с тем, который они видели первоначально (когда Вы авторизовались на странице их сайта, т.е. с адресом прокси-сервера), их приложение может решить, что это атака. Например, DOS, обхода https, xss и т.д. Их там много, и действительно есть такие атаки на их класс приложений (javascript). Но из этого не слелует, что все такие компы (стоящие за прокси, NAT и т.д.) нужно отшивать. Т.к. таких компов х...а туча. И другие ведь тоже работают с javascript, но у них не такая параноидальная безоапасность, а более правильная, поэтому они не обрывают соединения с такими компами. Т.е. это, в действительности, вопрос прямоты (или кривоты) рук.

а если у меня личный он же и рабочий, то все?

Ну да. Я об этом даже не подумал. Значит Вы не можете быть клиентом этого банка. Или можете работать с ним только через отделение :D

А если кроме шуток, то дело не в компе, а в том, где он стоит (в организации или нет). Т.К. они, например, могут видеть что с IP Вашей отранизации с ними работает 1000 человек и их параноидальная безопасноть может считать, что этого нельзя допускать.
newbie
 
Повідомлень: 5881
З нами з: 22.06.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:33

  newbie написав:
  ol_zy написав:интересно как они умудряются различить рабочий или личный гаджет?

Легко. Под рабочим понимается компьютер, работающий в сети какой-то организации с прокси-сервером. При этом они не видят IP-адрес этого компьютера, а видят адрес прокси-сервера. Но когда их приложение (ИБ) запускается на этом компьютере, то, в принципе, оно может увидеть адрес этого компьютера. Сравнив его с тем, который они видели первоначально (когда Вы авторизовались на странице их сайта, т.е. с адресом прокси-сервера), их приложение может решить, что это атака. Например, DOS, обхода https, xss и т.д. Их там много, и действительно есть такие атаки на их класс приложений (javascript). Но из этого не слелует, что все такие компы (стоящие за прокси, NAT и т.д.) нужно отшивать. Т.к. таких компов х...а туча. И другие ведь тоже работают с javascript, но у них не такая параноидальная безоапасность, а более правильная, поэтому они не обрывают соединения с такими компами. Т.е. это, в действительности, вопрос прямоты (или кривоты) рук.

вот в том то и дело, именно вопрос прямоты (или кривоты) рук при реализации, вот только Support BForward и в банке не хотят этого признавать для ее исправления :(
Lost
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 07.02.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3289329032913292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lubopytnaya, makor06, newbie, os2, ygn, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Земельний Капiтал 1 ... 14, 15, 16
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
157 34706
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 13:02
chipmunk
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 602, 603, 604
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6033 1433887
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 12:53
nickvp
Банк Альянс 1 ... 42, 43, 44
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
437 53040
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 12:50
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (66)
29.11.2018 12:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.