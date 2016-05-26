Додано: Чет 29 лис, 2018 11:46

ol_zy написав: интересно как они умудряются различить рабочий или личный гаджет? интересно как они умудряются различить рабочий или личный гаджет?

а если у меня личный он же и рабочий, то все?

Легко. Под рабочим понимается компьютер, работающий в сети какой-то организации с прокси-сервером. При этом они не видят IP-адрес этого компьютера, а видят адрес прокси-сервера. Но когда их приложение (ИБ) запускается на этом компьютере, то, в принципе, оно может увидеть адрес этого компьютера. Сравнив его с тем, который они видели первоначально (когда Вы авторизовались на странице их сайта, т.е. с адресом прокси-сервера), их приложение может решить, что это атака. Например, DOS, обхода https, xss и т.д. Их там много, и действительно есть такие атаки на их класс приложений (javascript). Но из этого не слелует, что все такие компы (стоящие за прокси, NAT и т.д.) нужно отшивать. Т.к. таких компов х...а туча. И другие ведь тоже работают с javascript, но у них не такая параноидальная безоапасность, а более правильная, поэтому они не обрывают соединения с такими компами. Т.е. это, в действительности, вопрос прямоты (или кривоты) рук.Ну да. Я об этом даже не подумал. Значит Вы не можете быть клиентом этого банка. Или можете работать с ним только через отделениеА если кроме шуток, то дело не в компе, а в том, где он стоит (в организации или нет). Т.К. они, например, могут видеть что с IP Вашей отранизации с ними работает 1000 человек и их параноидальная безопасноть может считать, что этого нельзя допускать.