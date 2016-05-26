ol_zy написав:интересно как они умудряются различить рабочий или личный гаджет?
Легко. Под рабочим понимается компьютер, работающий в сети какой-то организации с прокси-сервером. При этом они не видят IP-адрес этого компьютера, а видят адрес прокси-сервера. Но когда их приложение (ИБ) запускается на этом компьютере, то, в принципе, оно может увидеть адрес этого компьютера. Сравнив его с тем, который они видели первоначально (когда Вы авторизовались на странице их сайта, т.е. с адресом прокси-сервера), их приложение может решить, что это атака. Например, DOS, обхода https, xss и т.д. Их там много, и действительно есть такие атаки на их класс приложений (javascript). Но из этого не слелует, что все такие компы (стоящие за прокси, NAT и т.д.) нужно отшивать. Т.к. таких компов х...а туча. И другие ведь тоже работают с javascript, но у них не такая параноидальная безоапасность, а более правильная, поэтому они не обрывают соединения с такими компами. Т.е. это, в действительности, вопрос прямоты (или кривоты) рук.
а если у меня личный он же и рабочий, то все?
Ну да. Я об этом даже не подумал. Значит Вы не можете быть клиентом этого банка. Или можете работать с ним только через отделение
А если кроме шуток, то дело не в компе, а в том, где он стоит (в организации или нет). Т.К. они, например, могут видеть что с IP Вашей отранизации с ними работает 1000 человек и их параноидальная безопасноть может считать, что этого нельзя допускать.
ol_zy написав:интересно как они умудряются различить рабочий или личный гаджет?
Легко. Под рабочим понимается компьютер, работающий в сети какой-то организации с прокси-сервером. При этом они не видят IP-адрес этого компьютера, а видят адрес прокси-сервера. Но когда их приложение (ИБ) запускается на этом компьютере, то, в принципе, оно может увидеть адрес этого компьютера. Сравнив его с тем, который они видели первоначально (когда Вы авторизовались на странице их сайта, т.е. с адресом прокси-сервера), их приложение может решить, что это атака. Например, DOS, обхода https, xss и т.д. Их там много, и действительно есть такие атаки на их класс приложений (javascript). Но из этого не слелует, что все такие компы (стоящие за прокси, NAT и т.д.) нужно отшивать. Т.к. таких компов х...а туча. И другие ведь тоже работают с javascript, но у них не такая параноидальная безоапасность, а более правильная, поэтому они не обрывают соединения с такими компами. Т.е. это, в действительности, вопрос прямоты (или кривоты) рук.
вот в том то и дело, именно вопрос прямоты (или кривоты) рук при реализации, вот только Support BForward и в банке не хотят этого признавать для ее исправления
Ну що, дурка продовжується. Виявляється, у Форварда існує дві картки 5168 22******3115. Одна з них належить мені, інша іншому клієнту. Так сталося, що 08 листопада на сайті easypay ми обидвоє сплачували за послуги. Я за газопостачання, інший клієнт - поповнював мобільний. І Форвард не придумав нічого розумнішого, як списати частину за поповнення мобільного другого клієнта з мого рахунку. Ай да новий процесінг, ай да лажа.
Кочевник написав:Виявляється, у Форварда існує дві картки 5168 22******3115. Одна з них належить мені, інша іншому клієнту.
Вы в этом уверены? И карту видели и клиента знаете? Это похоже на мошенническое списание.
Як тоді можна трактувати відповідь easypay?
Доброго дня, Кочевник!
За фактом Вашого звернення №****** повідомляємо Вам, що за допомогою нашої системи з балансу Вашої банківської карти 516822******3115 за 08.11.2018 відображається 2 успішно проведених платежі: 1) поповнення мобільного номеру 38068******* на суму 200 грн; 2) оплата до компанії Львівгаз за номером особового рахунку ******* на суму 75,16 грн. Додатково повідомляємо, що при проведенні даних платежів комісія нашою системою не стягувалась. Дякуємо Вам за звернення.
С чего Вы взяли, что они говорят о 2-х картах? Если Вы первую операцию не делали, значит ее сделал мошенник. Вы никогда не сталкивались с этим? Пишите заявление банку, что Вы ее не делали и далее по процедуре.
newbie написав:Кочевник С чего Вы взяли, что они говорят о 2-х картах? Если Вы первую операцию не делали, значит ее сделал мошенник. Вы никогда не сталкивались с этим? Пишите заявление банку, что Вы ее не делали и далее по процедуре.
Якби це зробив шахрай, то з моєї картки списали 200 грн. Однак на ній не було достатньої суми для цього платежу. І з мого карткового рахунку було списано три суми, замість двох. Чекаю на нові фантастичні теорії про шахраїв.
newbie написав:Кочевник С чего Вы взяли, что они говорят о 2-х картах? Если Вы первую операцию не делали, значит ее сделал мошенник. Вы никогда не сталкивались с этим? Пишите заявление банку, что Вы ее не делали и далее по процедуре.
Якби це зробив шахрай, то з моєї картки списали 200 грн. Однак на ній не було достатньої суми для цього платежу. І з мого карткового рахунку було списано три суми, замість двох. Чекаю на нові фантастичні теорії про шахраїв.