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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3290329132923293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:05

  newbie написав:
  Кочевник написав:Якби це зробив шахрай, то з моєї картки списали 200 грн. Однак на ній не було достатньої суми для цього платежу.

Значит Вы им еще должны :)
І з мого карткового рахунку було списано три суми, замість двох.

Как это доказывает, что в банке 2 клиента с одинаковым номером карты?

Я не кажу, що два повністю однакових номера. Дві картки, в яких співпадають перші 6 і останні 4 цифри номера. І якимось чином по ним сплутали платежі.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:36

В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:43

  Квесторе_поверніться написав:В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую. :)

Сосну кожному?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:59

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую. :)

Сосну кожному?

Сосна це публічна аХція. Проводиться ряд непублічних.
От запитайте шановного офПРеда в ПП.
Не хочу тут піарити...банка не платить за піар. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:00

  Інкогніто написав:При отправке платежей "Перекази за довільними реквізитами" шаблони не сохраняет.

Сохраняет, но обезличенно. Если много платежей получается бардак
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:03

  novichok написав:
  Інкогніто написав:При отправке платежей "Перекази за довільними реквізитами" шаблони не сохраняет.

Сохраняет, но обезличенно. Если много платежей получается бардак

Це як в СоСо колись було?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:05

  Квесторе_поверніться написав:В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую. :)

Акции по обзвону клиентов прийти в отделение и открыть депозит? Странные люди, функцию открыть депо онлайн убрали, а в отделение приглашают. Им надо деньги или нет?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:07

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  Інкогніто написав:При отправке платежей "Перекази за довільними реквізитами" шаблони не сохраняет.

Сохраняет, но обезличенно. Если много платежей получается бардак

Це як в СоСо колись було?

Не.. у Сосо была Ирина Понаровская. А здесь обезличенные шаблоны
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:10

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую. :)

Акции по обзвону клиентов прийти в отделение и открыть депозит? Странные люди, функцию открыть депо онлайн убрали, а в отделение приглашают. Им надо деньги или нет?

Грошенята дуже потрібні...ну і відтік слід припинити...фондують же банк на 96% фізики.
Такого в історії БС Неньки ще не було. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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