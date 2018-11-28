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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:05
newbie написав: Кочевник написав:
Якби це зробив шахрай, то з моєї картки списали 200 грн. Однак на ній не було достатньої суми для цього платежу.
Значит Вы им еще должны
І з мого карткового рахунку було списано три суми, замість двох.
Как это доказывает, что в банке 2 клиента с одинаковым номером карты?
Я не кажу, що два повністю однакових номера. Дві картки, в яких співпадають перші 6 і останні 4 цифри номера. І якимось чином по ним сплутали платежі.
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Кочевник
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:36
В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:43
Квесторе_поверніться написав:
В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую.
Сосну кожному?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:59
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую.
Сосну кожному?
Сосна це публічна аХція. Проводиться ряд непублічних.
От запитайте шановного офПРеда в ПП.
Не хочу тут піарити...банка не платить за піар.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:00
Інкогніто написав:
При отправке платежей "Перекази за довільними реквізитами" шаблони не сохраняет.
Сохраняет, но обезличенно. Если много платежей получается бардак
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novichok
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:03
novichok написав: Інкогніто написав:
При отправке платежей "Перекази за довільними реквізитами" шаблони не сохраняет.
Сохраняет, но обезличенно. Если много платежей получается бардак
Це як в СоСо колись було?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:07
Квесторе_поверніться написав: novichok написав: Інкогніто написав:
При отправке платежей "Перекази за довільними реквізитами" шаблони не сохраняет.
Сохраняет, но обезличенно. Если много платежей получается бардак
Це як в СоСо колись було?
Не.. у Сосо была Ирина Понаровская. А здесь обезличенные шаблоны
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novichok
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:10
novichok написав: Квесторе_поверніться написав:
В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую.
Акции по обзвону клиентов прийти в отделение и открыть депозит? Странные люди, функцию открыть депо онлайн убрали, а в отделение приглашают. Им надо деньги или нет?
Грошенята дуже потрібні...ну і відтік слід припинити...фондують же банк на 96% фізики.
Такого в історії БС Неньки ще не було.
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Квесторе_поверніться
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