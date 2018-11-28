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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:20
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:27
З 15 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року оформлюйте кредити чи розміщуйте депозити та отримайте Сосну в подарунок.
Завтра останній день...а шановний офПред мовчить...шо то за дровеняка.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:28
Квесторе_поверніться написав: novichok написав: Квесторе_поверніться написав:
В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую.
Акции по обзвону клиентов прийти в отделение и открыть депозит? Странные люди, функцию открыть депо онлайн убрали, а в отделение приглашают. Им надо деньги или нет?
Грошенята дуже потрібні...ну і відтік слід припинити...фондують же банк на 96% фізики.
Такого в історії БС Неньки ще не було.
Тогда непонятно, почему по@ерили онлайн депо.
Суппорт Форвард, зачем?
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novichok
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:31
novichok написав: Квесторе_поверніться написав:
В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую.
Акции по обзвону клиентов прийти в отделение и открыть депозит? Странные люди, функцию открыть депо онлайн убрали, а в отделение приглашают. Им надо деньги или нет?
Вчера 3 раза звонили
То было плохо слышно, то кредиты, то депозиты. Но никаких "непубличных" плюшек не предлагали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:31
novichok написав:
Тогда непонятно, почему по@ерили онлайн депо.
Криворуки...підведуть банку під монастир.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:31
Квесторе_поверніться написав:
З 15 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року оформлюйте кредити чи розміщуйте депозити та отримайте Сосну в подарунок.
Завтра останній день...а шановний офПред мовчить...шо то за дровеняка.
Мутные они какие то стали. Денег им пока давать не буду.
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novichok
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:35
Вкладчик1234 написав:
Но никаких "непубличных" плюшек не предлагали
На те вони і непублічні.
Щоб в НБУ казали, що ні слухом ні духом що в банці діється.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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