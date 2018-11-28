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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3291329232933294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:20

  greenozon написав:
  BBC написав:Сосну кожному?


;)

хм-хм

:)
Публічна акція
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:27

З 15 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року оформлюйте кредити чи розміщуйте депозити та отримайте Сосну в подарунок.
Завтра останній день...а шановний офПред мовчить...шо то за дровеняка. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:28

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую. :)

Акции по обзвону клиентов прийти в отделение и открыть депозит? Странные люди, функцию открыть депо онлайн убрали, а в отделение приглашают. Им надо деньги или нет?

Грошенята дуже потрібні...ну і відтік слід припинити...фондують же банк на 96% фізики.
Такого в історії БС Неньки ще не було. :(

Тогда непонятно, почему по@ерили онлайн депо.
Суппорт Форвард, зачем?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:31

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банці аХції продовжуються...не агітую, лише інформую. :)

Акции по обзвону клиентов прийти в отделение и открыть депозит? Странные люди, функцию открыть депо онлайн убрали, а в отделение приглашают. Им надо деньги или нет?

Вчера 3 раза звонили :)
То было плохо слышно, то кредиты, то депозиты. Но никаких "непубличных" плюшек не предлагали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Тогда непонятно, почему по@ерили онлайн депо.

Криворуки...підведуть банку під монастир.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:31

  Квесторе_поверніться написав:З 15 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року оформлюйте кредити чи розміщуйте депозити та отримайте Сосну в подарунок.
Завтра останній день...а шановний офПред мовчить...шо то за дровеняка. :)

Мутные они какие то стали. Денег им пока давать не буду.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладчик1234 написав:Но никаких "непубличных" плюшек не предлагали

На те вони і непублічні.
Щоб в НБУ казали, що ні слухом ні духом що в банці діється.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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