Публічна акція
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:20
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:27
З 15 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року оформлюйте кредити чи розміщуйте депозити та отримайте Сосну в подарунок.
Завтра останній день...а шановний офПред мовчить...шо то за дровеняка.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:28
Тогда непонятно, почему по@ерили онлайн депо.
Суппорт Форвард, зачем?
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:31
Вчера 3 раза звонили
То было плохо слышно, то кредиты, то депозиты. Но никаких "непубличных" плюшек не предлагали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Криворуки...підведуть банку під монастир.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:31
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
На те вони і непублічні.
Щоб в НБУ казали, що ні слухом ні духом що в банці діється.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:37
Это пассивы, что здесь плохого, если банк чисто розничный? Если у них и кредиты (активы) чисто розничные, то поскольку ставки по ним выше, можно жить на маржу.
Т.о. что плохого в чисто розничных банках? Понятно, что в универсальных рисков меньше и диверсификация это хорошо. Но на корпоративном рынке сейчас денег и свободных мест нет. Форвард единственный чисто розничный банк в Украине? В предыдущие годы он таким не был?
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:29
Відмінено комісію за погашення кредитів через термінали самообслуговування EasyPay
Шановні клієнти!
Повідомляємо, що відмінено комісію за погашення кредитів через термінали самообслуговування EasyPay, які розміщені у відділеннях Forward Bank та деяких офісах банку.
Звертаємо увагу на те, що в інших терміналах EasyPay комісія за погашення кредиту становить 2%, мін 5 грн.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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