Банку не цікаві ваші депозити. Тому цей функціонал вилучено в ІБ.
Орієнтовно потреба банку в ліквідності очікується напередодні виборів (Кінець І кв. 2019 року) тоді цей функціонал буде знову включено.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:20
Банку не цікаві ваші депозити. Тому цей функціонал вилучено в ІБ.
Орієнтовно потреба банку в ліквідності очікується напередодні виборів (Кінець І кв. 2019 року) тоді цей функціонал буде знову включено.
Щось мені з ТАС "щастить"
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