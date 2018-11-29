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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3292329332943295

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:20

  V2 написав:Шановне товариство!
А як в новому ІБ депозит відкривати? :roll:

Банку не цікаві ваші депозити. Тому цей функціонал вилучено в ІБ.
Орієнтовно потреба банку в ліквідності очікується напередодні виборів (Кінець І кв. 2019 року) тоді цей функціонал буде знову включено.
Щось мені з ТАС "щастить"
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