Банку не цікаві ваші депозити. Тому цей функціонал вилучено в ІБ.
Орієнтовно потреба банку в ліквідності очікується напередодні виборів (Кінець І кв. 2019 року) тоді цей функціонал буде знову включено.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:20
Банку не цікаві ваші депозити. Тому цей функціонал вилучено в ІБ.
Орієнтовно потреба банку в ліквідності очікується напередодні виборів (Кінець І кв. 2019 року) тоді цей функціонал буде знову включено.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це твердження сумнівне для банки з найвищими ставками на ринку.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:39
Квесторе_поверніться
Але факт залишається фактом - можливість відкрити депо в ІБ відсутня.
Крім того, новий ІБ значно гірший за старий!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:43
Обіцяють що будуть покращувати...але дуже повільно.
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