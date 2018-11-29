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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3292329332943295

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:20

  V2 написав:Шановне товариство!
А як в новому ІБ депозит відкривати? :roll:

Банку не цікаві ваші депозити. Тому цей функціонал вилучено в ІБ.
Орієнтовно потреба банку в ліквідності очікується напередодні виборів (Кінець І кв. 2019 року) тоді цей функціонал буде знову включено.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:36

BBC
Значить, це й до кращого!
Для чого зайві ризики?!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:Банку не цікаві ваші депозити.

Це твердження сумнівне для банки з найвищими ставками на ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:39

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Але факт залишається фактом - можливість відкрити депо в ІБ відсутня.
Крім того, новий ІБ значно гірший за старий!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:43

  V2 написав:Квесторе_поверніться
Але факт залишається фактом - можливість відкрити депо в ІБ відсутня.
Крім того, новий ІБ значно гірший за старий!

Обіцяють що будуть покращувати...але дуже повільно. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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