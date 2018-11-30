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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3292329332943295

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:20

  V2 написав:Шановне товариство!
А як в новому ІБ депозит відкривати? :roll:

Банку не цікаві ваші депозити. Тому цей функціонал вилучено в ІБ.
Орієнтовно потреба банку в ліквідності очікується напередодні виборів (Кінець І кв. 2019 року) тоді цей функціонал буде знову включено.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:36

BBC
Значить, це й до кращого!
Для чого зайві ризики?!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:Банку не цікаві ваші депозити.

Це твердження сумнівне для банки з найвищими ставками на ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:39

Квесторе_поверніться
Але факт залишається фактом - можливість відкрити депо в ІБ відсутня.
Крім того, новий ІБ значно гірший за старий!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:43

  V2 написав:Квесторе_поверніться
Але факт залишається фактом - можливість відкрити депо в ІБ відсутня.
Крім того, новий ІБ значно гірший за старий!

Обіцяють що будуть покращувати...але дуже повільно. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:13

  V2 написав:Шановне товариство!
А як в новому ІБ депозит відкривати? :roll:

Старый нормально функционировавший иб убили, деньги на создание нового коррумпированное руководство банка разворовало. Заказали у недоучившихся студентов нынешнее убожество. Собственнику доложили, что ввели новый современный иб.
Все довольны, клиенты уходят, ликвидность падаёт, собственник лошара
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:35

  Stringer написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
А як в новому ІБ депозит відкривати? :roll:

Старый нормально функционировавший иб убили, деньги на создание нового коррумпированное руководство банка разворовало. Заказали у недоучившихся студентов нынешнее убожество. Собственнику доложили, что ввели новый современный иб.
Все довольны, клиенты уходят, ликвидность падаёт, собственник лошара

Ви троха згущуєте фарби.
Перехід на національний процесінг мабуть був несумісний зі старим ІБ.
А певна невдоволеність Таріко в ефективності укрдочки безсумнівно присутня.
Основна причина це анексія Криму і агресія в ОРДЛО супостата.
Виглядає що в активах банки є значна частина непрацюючих кредитів.
НБУ заставив їх зарезервувати.
Основне завдання банки почати хоч щось заробляти...вийти з відємного фінансового результату.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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