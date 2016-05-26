Банку не цікаві ваші депозити. Тому цей функціонал вилучено в ІБ.
Орієнтовно потреба банку в ліквідності очікується напередодні виборів (Кінець І кв. 2019 року) тоді цей функціонал буде знову включено.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:20
Банку не цікаві ваші депозити. Тому цей функціонал вилучено в ІБ.
Орієнтовно потреба банку в ліквідності очікується напередодні виборів (Кінець І кв. 2019 року) тоді цей функціонал буде знову включено.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це твердження сумнівне для банки з найвищими ставками на ринку.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:39
Квесторе_поверніться
Але факт залишається фактом - можливість відкрити депо в ІБ відсутня.
Крім того, новий ІБ значно гірший за старий!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:43
Обіцяють що будуть покращувати...але дуже повільно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:13
Старый нормально функционировавший иб убили, деньги на создание нового коррумпированное руководство банка разворовало. Заказали у недоучившихся студентов нынешнее убожество. Собственнику доложили, что ввели новый современный иб.
Все довольны, клиенты уходят, ликвидность падаёт, собственник лошара
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:35
Ви троха згущуєте фарби.
Перехід на національний процесінг мабуть був несумісний зі старим ІБ.
А певна невдоволеність Таріко в ефективності укрдочки безсумнівно присутня.
Основна причина це анексія Криму і агресія в ОРДЛО супостата.
Виглядає що в активах банки є значна частина непрацюючих кредитів.
НБУ заставив їх зарезервувати.
Основне завдання банки почати хоч щось заробляти...вийти з відємного фінансового результату.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вот и меня коснулся "переход на новый процесинг" (tm)
При оплате в интернете код из смс не подошел (!)
Был настолько очень очень очень сильно удивлен, что попробовал еще 2 раза и в результате карта заблокировалась.
при повторных попытках, вместо кода в смс показывает вот что
Коллеги, а подскажите как быть, какие ключевые слова сказать обезьянкам в службе поддержки, что-бы вернуть все как было. (раньше этой же картой неоднократно успешно платил)
Три раза звонил, результата нету. Якобы по карте никаких блокировок нету.
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:11
Diman
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
за депозиткою акцію не продовжували? 15% зараз?
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