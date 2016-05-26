Diman, на теплій лінії не можуть розблокувати карту?
В ІБ пише заблокована?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:06
Diman, на теплій лінії не можуть розблокувати карту?
В ІБ пише заблокована?
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:07
Сasper12, шо каже тепла лінія?
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:16
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:18
Співчуваю. Може за годинку-другу попустить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 01 гру, 2018 15:05
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Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 01 гру, 2018 15:15
ага, тепла лінія так і казала під час першого дзвоника три дні тому:)
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