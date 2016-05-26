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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3293329432953296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:06

Diman, на теплій лінії не можуть розблокувати карту?
В ІБ пише заблокована?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26618
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:07

Сasper12, шо каже тепла лінія?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26618
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:16

  Квесторе_поверніться написав:Diman, на теплій лінії не можуть розблокувати карту?
В ІБ пише заблокована?
тепла лінія каже що ніяких блокувань не бачить, з картою все гуд. новий іб в мене не запускається(
Diman
 
Повідомлень: 374
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:18

  Diman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Diman, на теплій лінії не можуть розблокувати карту?
В ІБ пише заблокована?
тепла лінія каже що ніяких блокувань не бачить, з картою все гуд. новий іб в мене не запускається(

Співчуваю. Може за годинку-другу попустить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26618
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:05

Чим відповість банка на заявку Земкапа 18,25% від 91 дня до 180 днів і 18,5% до 366 днів? Виплата щомісячно або капіталізація, можливість поповнювати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26618
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Diman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Diman, на теплій лінії не можуть розблокувати карту?
В ІБ пише заблокована?
тепла лінія каже що ніяких блокувань не бачить, з картою все гуд. новий іб в мене не запускається(

Співчуваю. Може за годинку-другу попустить.
ага, тепла лінія так і казала під час першого дзвоника три дні тому:)
Diman
 
Повідомлень: 374
З нами з: 11.07.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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