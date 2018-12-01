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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:06
Diman, на теплій лінії не можуть розблокувати карту?
В ІБ пише заблокована?
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:07
Сasper12, шо каже тепла лінія?
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:16
Квесторе_поверніться написав:Diman
, на теплій лінії не можуть розблокувати карту?
В ІБ пише заблокована?
тепла лінія каже що ніяких блокувань не бачить, з картою все гуд. новий іб в мене не запускається(
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Diman
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:18
Diman написав: Квесторе_поверніться написав:Diman
, на теплій лінії не можуть розблокувати карту?
В ІБ пише заблокована?
тепла лінія каже що ніяких блокувань не бачить, з картою все гуд. новий іб в мене не запускається(
Співчуваю. Може за годинку-другу попустить.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 15:05
Чим відповість банка на заявку Земкапа 18,25% від 91 дня до 180 днів і 18,5% до 366 днів? Виплата щомісячно або капіталізація, можливість поповнювати.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 15:15
Квесторе_поверніться написав: Diman написав: Квесторе_поверніться написав:Diman
, на теплій лінії не можуть розблокувати карту?
В ІБ пише заблокована?
тепла лінія каже що ніяких блокувань не бачить, з картою все гуд. новий іб в мене не запускається(
Співчуваю. Може за годинку-другу попустить.
ага, тепла лінія так і казала під час першого дзвоника три дні тому:)упд
в банкоматі картка теж не працює - неможливо виконати транзакцію
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Diman
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Додано: Суб 01 гру, 2018 20:52
Stringer написав: V2 написав:
Шановне товариство!
А як в новому ІБ депозит відкривати?
Старый нормально функционировавший иб убили, деньги на создание нового коррумпированное руководство банка разворовало. Заказали у недоучившихся студентов нынешнее убожество. Собственнику доложили, что ввели новый современный иб.
Все довольны, клиенты уходят, ликвидность падаёт, собственник лошара
+1
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:00
Квесторе_поверніться написав:
Ви троха згущуєте фарби
Чем? Процессинг не влияет на депозиты. Политика тут тоже не причем. Озабоченость? Да, была. Теперь будет еще больше. Stringer прав.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:31
newbie написав: Квесторе_поверніться написав:
Ви троха згущуєте фарби
Чем? Процессинг не влияет на депозиты. Политика тут тоже не причем. Озабоченость? Да, была. Теперь будет еще больше. Stringer прав.
Що гроші вкрали...тут слід мати докази.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:46
Diman написав:
Коллеги, а подскажите как быть
Получите в отделении новую карту. В этом банке карты, как я понял, не разблокировуют. У меня заблокирована, в ИБ я это вижу и клавишу для блокировки тоже вижу. А клавиши для разблокировки нет.
Т.е. здесь, видимо, как в Привате. Там если заблокируют, то отделениях ни в чем не разбираются и сразу выдают новую.
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