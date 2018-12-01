|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:51
newbie написав: Diman написав:
Коллеги, а подскажите как быть
Получите в отделении новую карту. В этом банке карты, как я понял, не разблокировуют. У меня заблокирована, в ИБ я это вижу и клавишу для блокировки тоже вижу. А клавиши для разблокировки нет.
Т.е. здесь, видимо, как в Привате. Там если заблокируют, то отделениях ни в чем не разбираются и сразу выдают новую.
Ну не всё так плохо. После обращения к представителю, мне карту со второго раза разблокировали. А тёплая линия, да. Бездари. Три обращения и всё впустую.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1414
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:56
Квесторе_поверніться написав:
Що гроші вкрали...тут слід мати докази.
Хто вкрав? Разве я такое говорил? Они их просто потратили малость не на то, на что было нужно. Типа хотели как лучше, но не получилось.
И все сразу в это поверили. Тем более, что сейчас такая пошесть во всех банках. В Альфе, где еще? При этом за теми кто тратил, тянулся нехороший след. Вот внимательные форумчане （клиенты）и делают выводы или оценочные суждения. У нас еще не Франция, но тоже демократия
Востаннє редагувалось newbie
в Суб 01 гру, 2018 22:03, всього редагувалось 1 раз.
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 5891
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:00
Фантом написав:
Ну не всё так плохо. После обращения к представителю, мне карту со второго раза разблокировали.
Значит во всем банке работает один только представитель
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 5891
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:13
newbie написав: Фантом написав:
Ну не всё так плохо. После обращения к представителю, мне карту со второго раза разблокировали.
Значит во всем банке работает один только представитель
Піар служба банки недопрацьовує.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26624
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1344 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:15
аХція Сосну кожному на дрова вже усе?
А зима тільки починається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26624
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1344 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15606
|2220981
|
Суб 01 гру, 2018 22:26
lel
|
|64329
|8027232
|
|
|11044
|1604180
|
|