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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3294329532963297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:51

  newbie написав:
  Diman написав:Коллеги, а подскажите как быть

Получите в отделении новую карту. В этом банке карты, как я понял, не разблокировуют. У меня заблокирована, в ИБ я это вижу и клавишу для блокировки тоже вижу. А клавиши для разблокировки нет.
Т.е. здесь, видимо, как в Привате. Там если заблокируют, то отделениях ни в чем не разбираются и сразу выдают новую.

Ну не всё так плохо. После обращения к представителю, мне карту со второго раза разблокировали. А тёплая линия, да. Бездари. Три обращения и всё впустую.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:56

  Квесторе_поверніться написав:Що гроші вкрали...тут слід мати докази.

Хто вкрав? Разве я такое говорил? Они их просто потратили малость не на то, на что было нужно. Типа хотели как лучше, но не получилось.

И все сразу в это поверили. Тем более, что сейчас такая пошесть во всех банках. В Альфе, где еще? При этом за теми кто тратил, тянулся нехороший след. Вот внимательные форумчане （клиенты）и делают выводы или оценочные суждения. У нас еще не Франция, но тоже демократия :D
Востаннє редагувалось newbie в Суб 01 гру, 2018 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:00

  Фантом написав:Ну не всё так плохо. После обращения к представителю, мне карту со второго раза разблокировали.

Значит во всем банке работает один только представитель :)
newbie
 
Повідомлень: 5891
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Подякував: 15 раз.
Подякували: 537 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:13

  newbie написав:
  Фантом написав:Ну не всё так плохо. После обращения к представителю, мне карту со второго раза разблокировали.

Значит во всем банке работает один только представитель :)

Піар служба банки недопрацьовує.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:15

аХція Сосну кожному на дрова вже усе?
А зима тільки починається.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26624
З нами з: 22.11.13
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