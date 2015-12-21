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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:51
newbie написав: Diman написав:
Коллеги, а подскажите как быть
Получите в отделении новую карту. В этом банке карты, как я понял, не разблокировуют. У меня заблокирована, в ИБ я это вижу и клавишу для блокировки тоже вижу. А клавиши для разблокировки нет.
Т.е. здесь, видимо, как в Привате. Там если заблокируют, то отделениях ни в чем не разбираются и сразу выдают новую.
Ну не всё так плохо. После обращения к представителю, мне карту со второго раза разблокировали. А тёплая линия, да. Бездари. Три обращения и всё впустую.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:56
Квесторе_поверніться написав:
Що гроші вкрали...тут слід мати докази.
Хто вкрав? Разве я такое говорил? Они их просто потратили малость не на то, на что было нужно. Типа хотели как лучше, но не получилось.
И все сразу в это поверили. Тем более, что сейчас такая пошесть во всех банках. В Альфе, где еще? При этом за теми кто тратил, тянулся нехороший след. Вот внимательные форумчане （клиенты）и делают выводы или оценочные суждения. У нас еще не Франция, но тоже демократия
Востаннє редагувалось newbie
в Суб 01 гру, 2018 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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newbie
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:00
Фантом написав:
Ну не всё так плохо. После обращения к представителю, мне карту со второго раза разблокировали.
Значит во всем банке работает один только представитель
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newbie
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:13
newbie написав: Фантом написав:
Ну не всё так плохо. После обращения к представителю, мне карту со второго раза разблокировали.
Значит во всем банке работает один только представитель
Піар служба банки недопрацьовує.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:15
аХція Сосну кожному на дрова вже усе?
А зима тільки починається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 02 гру, 2018 12:11
Квесторе_поверніться написав:
аХція Сосну кожному на дрова вже усе?
А зима тільки починається.
Ви отримали сосну по акції?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:38
BBC
там швидше не Сосна, сосонка
і не справжня а штучна
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greenozon
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:03
greenozon написав:BBC
там швидше не Сосна, сосонка
і не справжня а штучна
Она же дороже. Тогда хочу. А за что дают? В качестве сорри-бонуса тоже?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:04
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
аХція Сосну кожному на дрова вже усе?
А зима тільки починається.
Ви отримали сосну по акції?
Видача сосен з 10 грудня року 2018.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:02
Хочу вийти з Форварда СЕПом: яка вартість виходу з Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм (2620)? Чи в ІБ буде показувати розмір коміссії приформуванні переказу?
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jay2004
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