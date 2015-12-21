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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3295329632973298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:12

  jay2004 написав:Хочу вийти з Форварда СЕПом: яка вартість виходу з Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм (2620)? Чи в ІБ буде показувати розмір коміссії приформуванні переказу?

Відповідь надана в ПП.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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