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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3295329632973298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:12

  jay2004 написав:Хочу вийти з Форварда СЕПом: яка вартість виходу з Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм (2620)? Чи в ІБ буде показувати розмір коміссії приформуванні переказу?

Відповідь надана в ПП.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:29

  jay2004 написав:Хочу вийти з Форварда СЕПом: яка вартість виходу з Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм (2620)? Чи в ІБ буде показувати розмір коміссії приформуванні переказу?

Безвозмездно, тоесть даром
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:25

Support BForward,
Холд 5,9% при снятии наличных c БВК в банкоматах euronet можно считать закрепленным на постоянной основе?
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kosul
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:48

К счету привязана одна-единственная карта.
Каким нужно быть рукожопом, чтобы в ИБ показывать разный баланс по счету и по карте ???
Какой цифре верить ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:53

  mustbe написав:К счету привязана одна-единственная карта.
Каким нужно быть рукожопом, чтобы в ИБ показывать разный баланс по счету и по карте ???
Какой цифре верить ?


Та, которая в Телеграм-боте. :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:13

То, что бот называет "балансом по карте", совпадает с тем, что иб называет "балансом по счёту".
Но не совпадает с тем, что иб называет "балансом по карте".

Ну не дeбилы ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:17

  mustbe написав:То, что бот называет "балансом по карте", совпадает с тем, что иб называет "балансом по счёту".
Но не совпадает с тем, что иб называет "балансом по карте".

Ну не дeбилы ?

баланс по карте и картсчету ж могут отличаться, т.к. баланс по карте - учитывает авторизац. остаток, а по картсчету учитываются только проведенные операции
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:36

Та это понятно, но разница и близко не похожа на сумму операций, которые могли ещё не провестись
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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