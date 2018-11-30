Відповідь надана в ПП.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:12
Відповідь надана в ПП.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:29
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:25
Support BForward,
Холд 5,9% при снятии наличных c БВК в банкоматах euronet можно считать закрепленным на постоянной основе?
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:48
К счету привязана одна-единственная карта.
Каким нужно быть рукожопом, чтобы в ИБ показывать разный баланс по счету и по карте ???
Какой цифре верить ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:53
Та, которая в Телеграм-боте.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:13
То, что бот называет "балансом по карте", совпадает с тем, что иб называет "балансом по счёту".
Но не совпадает с тем, что иб называет "балансом по карте".
Ну не дeбилы ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Сер 05 гру, 2018 16:17
баланс по карте и картсчету ж могут отличаться, т.к. баланс по карте - учитывает авторизац. остаток, а по картсчету учитываются только проведенные операции
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 гру, 2018 16:36
Та это понятно, но разница и близко не похожа на сумму операций, которые могли ещё не провестись
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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