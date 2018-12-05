Грошенята скінчились.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:27
Грошенята скінчились.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подивився в свій онлайн банкінг - робив три тестові платежі на одного і того ж отримувача на 1, 2 і 2 грн. Всі три рази ставив пташку: створити шаблон. В другому і третьому випадку назви шаблону мінялися. Ні один з платежів не був успішний(не обновилася сторінка в ІБ). Зараз перезайшов в ІБ - всі три платежі висять в стані "в обробці"(що нормально) і є три нові шаблони в шаблонах, причому два з них з одинаковими назвами. Новий ІБ такий милий і такий оновлений.
panatar.com
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:07
Грошенята дійшли рецепієнтам?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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