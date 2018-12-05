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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3296329732983299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:27

  unlock написав:Не работают переводы по СЕП - после ввода кода из СМС и нажатия кнопки Перевести ничего не происходит. Часиков в 14.00 еще работало.

Грошенята скінчились. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подивився в свій онлайн банкінг - робив три тестові платежі на одного і того ж отримувача на 1, 2 і 2 грн. Всі три рази ставив пташку: створити шаблон. В другому і третьому випадку назви шаблону мінялися. Ні один з платежів не був успішний(не обновилася сторінка в ІБ). Зараз перезайшов в ІБ - всі три платежі висять в стані "в обробці"(що нормально) і є три нові шаблони в шаблонах, причому два з них з одинаковими назвами. Новий ІБ такий милий і такий оновлений.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:07

  unlock написав:Подивився в свій онлайн банкінг - робив три тестові платежі на одного і того ж отримувача на 1, 2 і 2 грн. Всі три рази ставив пташку: створити шаблон. В другому і третьому випадку назви шаблону мінялися. Ні один з платежів не був успішний(не обновилася сторінка в ІБ). Зараз перезайшов в ІБ - всі три платежі висять в стані "в обробці"(що нормально) і є три нові шаблони в шаблонах, причому два з них з одинаковими назвами. Новий ІБ такий милий і такий оновлений.

Грошенята дійшли рецепієнтам?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26722
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:23

  Квесторе_поверніться написав:
  unlock написав:Подивився в свій онлайн банкінг - робив три тестові платежі на одного і того ж отримувача на 1, 2 і 2 грн. Всі три рази ставив пташку: створити шаблон. В другому і третьому випадку назви шаблону мінялися. Ні один з платежів не був успішний(не обновилася сторінка в ІБ). Зараз перезайшов в ІБ - всі три платежі висять в стані "в обробці"(що нормально) і є три нові шаблони в шаблонах, причому два з них з одинаковими назвами. Новий ІБ такий милий і такий оновлений.

Грошенята дійшли рецепієнтам?

Так.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:53

  Diman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Diman написав:тепла лінія каже що ніяких блокувань не бачить, з картою все гуд. новий іб в мене не запускається(

Співчуваю. Може за годинку-другу попустить.
ага, тепла лінія так і казала під час першого дзвоника три дні тому:)
упд в банкоматі картка теж не працює - неможливо виконати транзакцію
Грошенята врятовані через термінал в касі успішно. В банкоматі і через інет - зась.
Diman
 
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