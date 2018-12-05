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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:27
unlock написав:
Не работают переводы по СЕП - после ввода кода из СМС и нажатия кнопки Перевести ничего не происходит. Часиков в 14.00 еще работало.
Грошенята скінчились.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:40
Подивився в свій онлайн банкінг - робив три тестові платежі на одного і того ж отримувача на 1, 2 і 2 грн. Всі три рази ставив пташку: створити шаблон. В другому і третьому випадку назви шаблону мінялися. Ні один з платежів не був успішний(не обновилася сторінка в ІБ). Зараз перезайшов в ІБ - всі три платежі висять в стані "в обробці"(що нормально) і є три нові шаблони в шаблонах, причому два з них з одинаковими назвами. Новий ІБ такий милий і такий оновлений.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:07
unlock написав:
Подивився в свій онлайн банкінг - робив три тестові платежі на одного і того ж отримувача на 1, 2 і 2 грн. Всі три рази ставив пташку: створити шаблон. В другому і третьому випадку назви шаблону мінялися. Ні один з платежів не був успішний(не обновилася сторінка в ІБ). Зараз перезайшов в ІБ - всі три платежі висять в стані "в обробці"(що нормально) і є три нові шаблони в шаблонах, причому два з них з одинаковими назвами. Новий ІБ такий милий і такий оновлений.
Грошенята дійшли рецепієнтам?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:23
Квесторе_поверніться написав: unlock написав:
Подивився в свій онлайн банкінг - робив три тестові платежі на одного і того ж отримувача на 1, 2 і 2 грн. Всі три рази ставив пташку: створити шаблон. В другому і третьому випадку назви шаблону мінялися. Ні один з платежів не був успішний(не обновилася сторінка в ІБ). Зараз перезайшов в ІБ - всі три платежі висять в стані "в обробці"(що нормально) і є три нові шаблони в шаблонах, причому два з них з одинаковими назвами. Новий ІБ такий милий і такий оновлений.
Грошенята дійшли рецепієнтам?
Так.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:53
Diman написав: Квесторе_поверніться написав: Diman написав:
тепла лінія каже що ніяких блокувань не бачить, з картою все гуд. новий іб в мене не запускається(
Співчуваю. Може за годинку-другу попустить.
ага, тепла лінія так і казала під час першого дзвоника три дні тому:)упд
в банкоматі картка теж не працює - неможливо виконати транзакцію
Грошенята врятовані через термінал в касі успішно. В банкоматі і через інет - зась.
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Diman
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