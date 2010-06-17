RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3297329832993300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Перестали приходить цифровые коды в вайбер и смс для входа в ИБ и подтверждения операций.
panatar.com
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2714
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3297329832993300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Flamingo, guntherhouse777, kostya77, lel і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 31, 32, 33
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
323 85418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 13:21
бульбик
Альфа-Банк 1 ... 6452, 6453, 6454
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64539 8047173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 13:18
Viteos
А-Банк 1 ... 1107, 1108, 1109
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11081 1609099
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 10:25
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.