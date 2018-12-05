RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3297329832993300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Перестали приходить цифровые коды в вайбер и смс для входа в ИБ и подтверждения операций.
panatar.com
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2714
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:54

  jay2004 написав:Хочу отправить СЕП.... Value cannot be null. Parameter name: instance . Что за зверь? Работает СЕП сейчас вообще, комрады?

У меня такое было несколько раз. Помогла отправка круглой суммы без копеек
Smitten
 
Повідомлень: 99
З нами з: 16.12.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27

HAPPY END!

Рівно рік назад я познайомився з Форвардом. На той час, він був лідером депоставок (хоча і зараз в нього найвищі відсотки). Депожадібність брала за горло - і ось я в відділенні на Ленінградці, в Києві. Все сразу казалось якесь сире, менеджери парили платні продукти і т.п., але додаткова копійка мусила не звертати уваги на "дрібності переводу" :wink: . ІБ був недолугий, і ще навіть пришлось робити фінансовий туризм у Вінницю, по Депозитку. В 21 віці - ідеальні відносини з банком починаються і закінчуються ... першим походом в банком, для ідентифікації (коли ж вже ведуть той Bank ID). Але ці ідеали не про СКУНСА, ще багато раз приходилось відвідувати те відділення на Ленінградці. Незацікавлені менеджери, зла касирша, неробочий постійно банкомат - були тільки квіточки. Постійні негативні фінпоказники, ситуація навколо РУСОбанок, запуск нового ІБ - були вже переспівшими ягідками. Новоспечений ІБ з кучами багів на кожному кроці - це повний перебір, а також відсутність мобільного додатку змусило забрати два Фонда... Банк повинен подобатись чимось ... чи кимось :wink: (по Квестору).

Бажаю успіху банку і їхнім клієнтам!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1473
З нами з: 19.02.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3297329832993300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Ferlakur, jay2004, kostya77, malser, qwe_ua, romanauscas, slasva, vollena71 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6453, 6454, 6455
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64549 8048013
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 16:33
-VICTOR-
А-Банк 1 ... 1107, 1108, 1109
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11082 1609223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 16:13
-VICTOR-
Універсал (Universal Bank) 1 ... 561, 562, 563
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
5620 1354095
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 15:39
Viz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21487)
06.12.2018 16:38
Рынок ОВГЗ (103)
06.12.2018 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.