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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Перестали приходить цифровые коды в вайбер и смс для входа в ИБ и подтверждения операций.
panatar.com
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:54
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27
HAPPY END!
Рівно рік назад я познайомився з Форвардом. На той час, він був лідером депоставок (хоча і зараз в нього найвищі відсотки). Депожадібність брала за горло - і ось я в відділенні на Ленінградці, в Києві. Все сразу казалось якесь сире, менеджери парили платні продукти і т.п., але додаткова копійка мусила не звертати уваги на "дрібності переводу" . ІБ був недолугий, і ще навіть пришлось робити фінансовий туризм у Вінницю, по Депозитку. В 21 віці - ідеальні відносини з банком починаються і закінчуються ... першим походом в банком, для ідентифікації (коли ж вже ведуть той Bank ID). Але ці ідеали не про СКУНСА, ще багато раз приходилось відвідувати те відділення на Ленінградці. Незацікавлені менеджери, зла касирша, неробочий постійно банкомат - були тільки квіточки. Постійні негативні фінпоказники, ситуація навколо РУСОбанок, запуск нового ІБ - були вже переспівшими ягідками. Новоспечений ІБ з кучами багів на кожному кроці - це повний перебір, а також відсутність мобільного додатку змусило забрати два Фонда... Банк повинен подобатись чимось ... чи кимось (по Квестору).
Бажаю успіху банку і їхнім клієнтам!
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