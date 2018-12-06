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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Перестали приходить цифровые коды в вайбер и смс для входа в ИБ и подтверждения операций.
panatar.com
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:54
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27
HAPPY END!
Рівно рік назад я познайомився з Форвардом. На той час, він був лідером депоставок (хоча і зараз в нього найвищі відсотки). Депожадібність брала за горло - і ось я в відділенні на Ленінградці, в Києві. Все сразу казалось якесь сире, менеджери парили платні продукти і т.п., але додаткова копійка мусила не звертати уваги на "дрібності переводу" . ІБ був недолугий, і ще навіть пришлось робити фінансовий туризм у Вінницю, по Депозитку. В 21 віці - ідеальні відносини з банком починаються і закінчуються ... першим походом в банком, для ідентифікації (коли ж вже ведуть той Bank ID). Але ці ідеали не про СКУНСА, ще багато раз приходилось відвідувати те відділення на Ленінградці. Незацікавлені менеджери, зла касирша, неробочий постійно банкомат - були тільки квіточки. Постійні негативні фінпоказники, ситуація навколо РУСОбанок, запуск нового ІБ - були вже переспівшими ягідками. Новоспечений ІБ з кучами багів на кожному кроці - це повний перебір, а також відсутність мобільного додатку змусило забрати два Фонда... Банк повинен подобатись чимось ... чи кимось (по Квестору).
Бажаю успіху банку і їхнім клієнтам!
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:42
Обновилось мобильное приложение под Андроид:
- Заблоковані кошти на карті тепер враховуються в загальному балансі
- При створені переказів карткові рахунки замінено картками
- Додано окремий екран з курсами валют та курси валют по картках
- В зв'язку з новими правилами безпеки Google, відключено можливість автозаповнення коду з SMS
- Виправлено помилку завантаження файлів на деяких пристроях з Android 7+
- Виправлено помилку відкриття файлів для пристроїв Huawei
- Виправлено помилку входу на пристроях які використовують TLS 1.0
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:45
ну тока одни гадости сделаны
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 04:05
А как в обновленном, прастихоспади, так называемом ИБ отображаются на картах проценты по депозитам?
Деньги доступны в день начисления процентов? Или же, как и раньше, на следующий день?
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:42
Один раз, в к.ноябре, выплата %% выпадала на выходной.(Доступность в пн-вт).
Так деньги зашли на карту в пятницу.
Может, я чего перепутал?
У этой банки так никогда не было.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:13
Можна глянути в виписці по карті.
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