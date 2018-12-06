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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3297329832993300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Перестали приходить цифровые коды в вайбер и смс для входа в ИБ и подтверждения операций.
panatar.com
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Повідомлень: 2716
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:54

  jay2004 написав:Хочу отправить СЕП.... Value cannot be null. Parameter name: instance . Что за зверь? Работает СЕП сейчас вообще, комрады?

У меня такое было несколько раз. Помогла отправка круглой суммы без копеек
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27

HAPPY END!

Рівно рік назад я познайомився з Форвардом. На той час, він був лідером депоставок (хоча і зараз в нього найвищі відсотки). Депожадібність брала за горло - і ось я в відділенні на Ленінградці, в Києві. Все сразу казалось якесь сире, менеджери парили платні продукти і т.п., але додаткова копійка мусила не звертати уваги на "дрібності переводу" :wink: . ІБ був недолугий, і ще навіть пришлось робити фінансовий туризм у Вінницю, по Депозитку. В 21 віці - ідеальні відносини з банком починаються і закінчуються ... першим походом в банком, для ідентифікації (коли ж вже ведуть той Bank ID). Але ці ідеали не про СКУНСА, ще багато раз приходилось відвідувати те відділення на Ленінградці. Незацікавлені менеджери, зла касирша, неробочий постійно банкомат - були тільки квіточки. Постійні негативні фінпоказники, ситуація навколо РУСОбанок, запуск нового ІБ - були вже переспівшими ягідками. Новоспечений ІБ з кучами багів на кожному кроці - це повний перебір, а також відсутність мобільного додатку змусило забрати два Фонда... Банк повинен подобатись чимось ... чи кимось :wink: (по Квестору).

Бажаю успіху банку і їхнім клієнтам!
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jay2004
 
Повідомлень: 1474
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:42

Обновилось мобильное приложение под Андроид:

- Заблоковані кошти на карті тепер враховуються в загальному балансі
- При створені переказів карткові рахунки замінено картками
- Додано окремий екран з курсами валют та курси валют по картках
- В зв'язку з новими правилами безпеки Google, відключено можливість автозаповнення коду з SMS
- Виправлено помилку завантаження файлів на деяких пристроях з Android 7+
- Виправлено помилку відкриття файлів для пристроїв Huawei
- Виправлено помилку входу на пристроях які використовують TLS 1.0
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:45

  Vorlon написав:Обновилось мобильное приложение под Андроид:

- Заблоковані кошти на карті тепер враховуються в загальному балансі
- При створені переказів карткові рахунки замінено картками
- Додано окремий екран з курсами валют та курси валют по картках
- В зв'язку з новими правилами безпеки Google, відключено можливість автозаповнення коду з SMS
- Виправлено помилку завантаження файлів на деяких пристроях з Android 7+
- Виправлено помилку відкриття файлів для пристроїв Huawei
- Виправлено помилку входу на пристроях які використовують TLS 1.0

ну тока одни гадости сделаны :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 04:05

А как в обновленном, прастихоспади, так называемом ИБ отображаются на картах проценты по депозитам?
Деньги доступны в день начисления процентов? Или же, как и раньше, на следующий день?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:42

  lubopytnaya написав:А как в обновленном, прастихоспади, так называемом ИБ отображаются на картах проценты по депозитам?
Деньги доступны в день начисления процентов? Или же, как и раньше, на следующий день?

Один раз, в к.ноябре, выплата %% выпадала на выходной.(Доступность в пн-вт).

Так деньги зашли на карту в пятницу.
Может, я чего перепутал?
У этой банки так никогда не было.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:13

  lubopytnaya написав:А как в обновленном, прастихоспади, так называемом ИБ отображаются на картах проценты по депозитам?
Деньги доступны в день начисления процентов? Или же, как и раньше, на следующий день?

Можна глянути в виписці по карті.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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