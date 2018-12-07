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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3298329933003301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:14

Re: Форвард Банк, купите в главный офис калькулятор!!!

Форвард Банк, купите в главный офис калькулятор!!! Ваш старый, наверное, вышел из строя.
Ситуация: на мыло пришла выписка по карте, судя по выписке у меня долг 16000 грн.
Звоню на ГЛ, говорю, что за ерунда, у меня на карте моих денег больше 1000 грн, откуда долги, проверили, говорят у Вас долгов нет, на выписку не обращайте внимания. Форвард начал спамить смс-ками, угрожают: то в суд подать, то имущество отобрать. Обращался на ГЛ, в отделении написал заявление, чтобы прекратили слать всякую х***, но видимо кроме калькулятора нужно еще БУКВАРЬ купить, чтобы могли заявление прочитать. Форвард даже с суммой долга не может определиться, в выписке 16000 грн, в каждой смс разная сумма, то 900 грн, то 600 , то 500 грн, может подождать, то такими темпами банк мне уже будет должен?
Уважаемый представитель банка Форвард, подскажите, что еще мне надо сделать, чтобы на мой номер не слали всякую х****?
акет
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:20

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:А как в обновленном, прастихоспади, так называемом ИБ отображаются на картах проценты по депозитам?
Деньги доступны в день начисления процентов? Или же, как и раньше, на следующий день?

Можна глянути в виписці по карті.

И по депозитному счету тоже. Там увидите, что % начисляются 2 раза в месяц без учета налогов. В конце месяца перечисляются на текущий (у меня он не карточный). Суммы везде разные, ах глаза разбегаются. Но покращення есть, т.к. раньше выписок по текущему не было.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:24

акет, чё паникуете, дождались бы когда остаток стал в Вашу пользу и сняли бы. А там то сё, ничего не знаю, исковая давность и т.д. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:47

акет
Добрый день. Напишите, пожалуйста, Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com, либо в ЛС.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

написал номер тел. в личку
акет
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:45

колеги, вам надходять смс у разі поповнення 'депозитки' сепом?
Мені ні (до зміни процесінгу приходили).
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:57

  casper12 написав:колеги, вам надходять смс у разі поповнення 'депозитки' сепом?
Мені ні (до зміни процесінгу приходили).

поповнення не приходят. Снятия-да.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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