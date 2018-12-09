В четверг получил долгожданную карту "Депозитка".
Какой лимит в день/месяц на п2п перевод с данной карты?
И блокируют ли какие-то дополнительные суммы при п2п переводе?
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:11
В четверг получил долгожданную карту "Депозитка".
Какой лимит в день/месяц на п2п перевод с данной карты?
И блокируют ли какие-то дополнительные суммы при п2п переводе?
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
При новому процесінгу це ніхто не знає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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