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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3300330133023303>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:11

В четверг получил долгожданную карту "Депозитка".
Какой лимит в день/месяц на п2п перевод с данной карты?
И блокируют ли какие-то дополнительные суммы при п2п переводе?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anikola13 написав:Какой лимит в день/месяц на п2п перевод с данной карты?

При новому процесінгу це ніхто не знає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:42

  Квесторе_поверніться написав:При новому процесінгу це ніхто не знає.

Кстати, чей он? Надеюсь не свой, не тех, кто делал ИБ, и чей был раньше?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:49

  newbie написав:
  Квесторе_поверніться написав:При новому процесінгу це ніхто не знає.

Кстати, чей он? Надеюсь не свой, не тех, кто делал ИБ, и чей был раньше?

Наш, православний. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вышло приложение под ИОС. Очень неплохо, мне понравилось.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:02

В ІБ з поточного на картковий ніззя перекинути. :(

Це тільки в мене така бяка?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:03

  unlock написав:Вышло приложение под ИОС. Очень неплохо, мне понравилось.

З поточного свого на свій картковий там пущає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:07

  Квесторе_поверніться написав:
  unlock написав:Вышло приложение под ИОС. Очень неплохо, мне понравилось.

З поточного свого на свій картковий там пущає?

Так.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:52

  Квесторе_поверніться написав:В ІБ з поточного на картковий ніззя перекинути. :(

Це тільки в мене така бяка?

Лимит 14000 неподнимаемый, и по умолчанию может стоять всего 5
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:57

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:В ІБ з поточного на картковий ніззя перекинути. :(

Це тільки в мене така бяка?

Лимит 14000 неподнимаемый, и по умолчанию может стоять всего 5

Пару гривень навіть не пущає...просить номер рахунку, якась єрунда.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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