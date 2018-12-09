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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3300330133023303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:В ІБ з поточного на картковий ніззя перекинути. :(

Це тільки в мене така бяка?

Лимит 14000 неподнимаемый, и по умолчанию может стоять всего 5

Пару гривень навіть не пущає...просить номер рахунку, якась єрунда.


Повна кривизна ИБ. Спробуйте через годину-дві.

P.S. Пять днів назад все працювало.
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jay2004
 
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  #<1 ... 3300330133023303
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