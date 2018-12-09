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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:59
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: Квесторе_поверніться написав:
В ІБ з поточного на картковий ніззя перекинути.
Це тільки в мене така бяка?
Лимит 14000 неподнимаемый, и по умолчанию может стоять всего 5
Пару гривень навіть не пущає...просить номер рахунку, якась єрунда.
Повна кривизна ИБ. Спробуйте через годину-дві.
P.S. Пять днів назад все працювало.
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