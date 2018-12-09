|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:52
Перекази в ІБ між своїми рахунками не працюють...а СЕПи вже пішли?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:57
Утром в 10-30 ушел. Смс со 2 раза, поднятие лимита от предустановленного 5000 и ушел.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:02
Дякую за інфо. А 5000 це шо за новація?
Піднімати цей ліміт яким макаром можна?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:09
СЕП не уходил с ошибкой превышен лимит. Колцентр сказал, что лимит 5000, можно поднять на сутки через них. Мне на постоянно не надо, так и не спрашивала.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:13
Тепла лінія всякі байки розповідає, що не відповідають дійсності.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:19
А шо скаже щановний офПред?
Відсоткова ставка: на термін 90 днів – 14,50%, на термін 180 днів - 15,80%, на термін 367 днів - 14,50%, на термін 734 дні – 16,80%
В акции не участвуют депозиты
Менее 10000 гривен
Более 200 000 гривен
Открытые до подачи заявки
В валютах, отличных от гривны
При указании недостоверных данных
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:50
Поступила інфо з джерел близьких до офіційних, що Альтернативний підвищили саме з 10 грудня року 2018. Ставки вимальовуються - рік 19,55% річних та 2 роки - 19,4% річних.
Пора іншим банкам підтягуватись до лідера.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Утром на сайте не успели обновить ставки.
В отделении посмотрела, повышены на прежний уровень (и никаких фокусов с бонусами).
Крок назустрич стандарт + на год 18,25% с возможностью пополнения и ежемесячными выплатами.
Пенсионный на год- 18,75% и так далее...
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:15
Так альтернативний 19,55% річних...
До речі, які обмеження в поповненні Кроку назустріч?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Перехвалил я ИБ под ИОС. Нет, падений нет, все работает, но нужно мне было проплатить по СЕП сумму 1210.55 грн. Перекинул сначала со своей депозитки на сберсчет. Потом захожу в шаблоны, вбиваю сумму и вижу, что на сберсчете 1210.54 грн. Думаю, ну ошибся, когда перекидывал с доходной, вместо 55 вбил 54, докидываю еще гривну на сберсчет. Захожу в шаблоны, правлю назначения платежа, вбиваю сумму платежа(1210.55) и вижу, что сумма сама меняется на 1210.54 . Проверил пару раз. Если ввести 1210.56, то не меняется, 1210.54 тоже. Это что за логика округления копеек у программистов? Так и отправил 1210.56, не смог обмануть.
panatar.com
|