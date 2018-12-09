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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3301330233033304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:52

Перекази в ІБ між своїми рахунками не працюють...а СЕПи вже пішли?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:57

  Квесторе_поверніться написав:Перекази в ІБ між своїми рахунками не працюють...а СЕПи вже пішли?

Утром в 10-30 ушел. Смс со 2 раза, поднятие лимита от предустановленного 5000 и ушел.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:02

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Перекази в ІБ між своїми рахунками не працюють...а СЕПи вже пішли?

Утром в 10-30 ушел. Смс со 2 раза, поднятие лимита от предустановленного 5000 и ушел.

Дякую за інфо. А 5000 це шо за новація?
Піднімати цей ліміт яким макаром можна?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:09

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Перекази в ІБ між своїми рахунками не працюють...а СЕПи вже пішли?

Утром в 10-30 ушел. Смс со 2 раза, поднятие лимита от предустановленного 5000 и ушел.

Дякую за інфо. А 5000 це шо за новація?
Піднімати цей ліміт яким макаром можна?

СЕП не уходил с ошибкой превышен лимит. Колцентр сказал, что лимит 5000, можно поднять на сутки через них. Мне на постоянно не надо, так и не спрашивала.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:13

Тепла лінія всякі байки розповідає, що не відповідають дійсності.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:19

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як вивести, грязними 10% на півроку спокушають. :wink:

Альтернативный
Срок вклада и ставка Бонус от Минфина
3 мес. - 16,50% +1,0% годовых от вклада
6 мес. - 17,50% +1,8% годовых от вклада
12 мес. - 18,75% + 0,80% от вклада
24 мес. - 19,0% + 0,80% от вклада
Правда, на сайте банка ставки гораздо ниже указаны :(

А шо скаже щановний офПред?
http://www.forward-bank.com/deposits/alternatyvnyy/
Відсоткова ставка: на термін 90 днів – 14,50%, на термін 180 днів - 15,80%, на термін 367 днів - 14,50%, на термін 734 дні – 16,80%
В акции не участвуют депозиты

Менее 10000 гривен
Более 200 000 гривен
Открытые до подачи заявки
В валютах, отличных от гривны
При указании недостоверных данных
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:50

Поступила інфо з джерел близьких до офіційних, що Альтернативний підвищили саме з 10 грудня року 2018. Ставки вимальовуються - рік 19,55% річних та 2 роки - 19,4% річних.
Пора іншим банкам підтягуватись до лідера. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Утром на сайте не успели обновить ставки.
В отделении посмотрела, повышены на прежний уровень (и никаких фокусов с бонусами).
Крок назустрич стандарт + на год 18,25% с возможностью пополнения и ежемесячными выплатами.
Пенсионный на год- 18,75% и так далее...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:15

  Hella написав:Утром на сайте не успели обновить ставки.
В отделении посмотрела, повышены на прежний уровень (и никаких фокусов с бонусами).
Крок назустрич стандарт + на год 18,25% с возможностью пополнения и ежемесячными выплатами.
Пенсионный на год- 18,75% и так далее...

Так альтернативний 19,55% річних...
До речі, які обмеження в поповненні Кроку назустріч?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Перехвалил я ИБ под ИОС. Нет, падений нет, все работает, но нужно мне было проплатить по СЕП сумму 1210.55 грн. Перекинул сначала со своей депозитки на сберсчет. Потом захожу в шаблоны, вбиваю сумму и вижу, что на сберсчете 1210.54 грн. Думаю, ну ошибся, когда перекидывал с доходной, вместо 55 вбил 54, докидываю еще гривну на сберсчет. Захожу в шаблоны, правлю назначения платежа, вбиваю сумму платежа(1210.55) и вижу, что сумма сама меняется на 1210.54 :). Проверил пару раз. Если ввести 1210.56, то не меняется, 1210.54 тоже. Это что за логика округления копеек у программистов? Так и отправил 1210.56, не смог обмануть.
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