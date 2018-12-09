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А с Депозитки сразу никак нельзя было оплатить? Зачем перекидывать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:38
unlock
А с Депозитки сразу никак нельзя было оплатить? Зачем перекидывать?
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:40
Ну мне так надо. Чтобы получатель видел мой номер сберсчета. У него так программа настроена, что если поступил платеж с этого номера счета, значит в системе на мой эккаунт падает энная сумма.
panatar.com
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
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