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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3302330333043305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:38

unlock
А с Депозитки сразу никак нельзя было оплатить? Зачем перекидывать? :?
Vorlon
 
Повідомлень: 6200
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Подякував: 339 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:40

  Vorlon написав:unlock
А с Депозитки сразу никак нельзя было оплатить? Зачем перекидывать? :?

Ну мне так надо. Чтобы получатель видел мой номер сберсчета. У него так программа настроена, что если поступил платеж с этого номера счета, значит в системе на мой эккаунт падает энная сумма.
panatar.com
unlock
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Повідомлень: 2732
З нами з: 14.06.12
Подякував: 508 раз.
Подякували: 427 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Пора іншим банкам підтягуватись до лідера.

Та який це лідер - відділення - не в кожному обласному центрі, в ІБ депо відкрити немає можливості?!
V2
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Повідомлень: 5582
З нами з: 03.07.09
Подякував: 215 раз.
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  #<1 ... 3302330333043305
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