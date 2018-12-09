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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3302330333043305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:38

unlock
А с Депозитки сразу никак нельзя было оплатить? Зачем перекидывать? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:40

  Vorlon написав:unlock
А с Депозитки сразу никак нельзя было оплатить? Зачем перекидывать? :?

Ну мне так надо. Чтобы получатель видел мой номер сберсчета. У него так программа настроена, что если поступил платеж с этого номера счета, значит в системе на мой эккаунт падает энная сумма.
panatar.com
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Пора іншим банкам підтягуватись до лідера.

Та який це лідер - відділення - не в кожному обласному центрі, в ІБ депо відкрити немає можливості?!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Hella написав:Утром на сайте не успели обновить ставки.
В отделении посмотрела, повышены на прежний уровень (и никаких фокусов с бонусами).
Крок назустрич стандарт + на год 18,25% с возможностью пополнения и ежемесячными выплатами.
Пенсионный на год- 18,75% и так далее...

Так альтернативний 19,55% річних...
До речі, які обмеження в поповненні Кроку назустріч?


Пополнение в сумме не выше трехкратной первой суммы вклада.
Минимальная сумма для начала 1000 грн.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:50

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Пора іншим банкам підтягуватись до лідера.

Та який це лідер - відділення - не в кожному обласному центрі, в ІБ депо відкрити немає можливості?!

А хто ще роздає по 19 прОцентів?
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:59

Шо за фигня в ИБ при попытке СЭПом отправить?

"Ошибка
Номер рахунку відправника обов'язковий. Необхідно вказати тип рахунку відправника."
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:04

  ignorabimus написав:Шо за фигня в ИБ при попытке СЭПом отправить?

"Ошибка
Номер рахунку відправника обов'язковий. Необхідно вказати тип рахунку відправника."

Сьогодні в ІБ суцільні глюки...тепла лінія розказує байки...якщо хочете послухати дзвякніть їм. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:13

  Квесторе_поверніться написав:Поступила інфо з джерел близьких до офіційних, що Альтернативний підвищили саме з 10 грудня року 2018. Ставки вимальовуються - рік 19,55% річних та 2 роки - 19,4% річних.
Пора іншим банкам підтягуватись до лідера. :wink:

Cтранно... вроде банку денег на депо не нужно и закріл открітие депо в ИБ, но в сети небольшой отделений ставки задирает. Как понять то?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:19

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Поступила інфо з джерел близьких до офіційних, що Альтернативний підвищили саме з 10 грудня року 2018. Ставки вимальовуються - рік 19,55% річних та 2 роки - 19,4% річних.
Пора іншим банкам підтягуватись до лідера. :wink:

Cтранно... вроде банку денег на депо не нужно и закріл открітие депо в ИБ, но в сети небольшой отделений ставки задирает. Как понять то?

и еще названивают по три раза за неделю.
novichok
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