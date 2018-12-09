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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:38
unlock
А с Депозитки сразу никак нельзя было оплатить? Зачем перекидывать?
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Vorlon
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:40
Vorlon написав:unlock
А с Депозитки сразу никак нельзя было оплатить? Зачем перекидывать?
Ну мне так надо. Чтобы получатель видел мой номер сберсчета. У него так программа настроена, что если поступил платеж с этого номера счета, значит в системе на мой эккаунт падает энная сумма.
panatar.com
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:21
Квесторе_поверніться написав:
Пора іншим банкам підтягуватись до лідера.
Та який це лідер - відділення - не в кожному обласному центрі, в ІБ депо відкрити немає можливості?!
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V2
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19
Квесторе_поверніться написав: Hella написав:
Утром на сайте не успели обновить ставки.
В отделении посмотрела, повышены на прежний уровень (и никаких фокусов с бонусами).
Крок назустрич стандарт + на год 18,25% с возможностью пополнения и ежемесячными выплатами.
Пенсионный на год- 18,75% и так далее...
Так альтернативний 19,55% річних...
До речі, які обмеження в поповненні Кроку назустріч?
Пополнение в сумме не выше трехкратной первой суммы вклада.
Минимальная сумма для начала 1000 грн.
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Hella
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:50
V2 написав: Квесторе_поверніться написав:
Пора іншим банкам підтягуватись до лідера.
Та який це лідер - відділення - не в кожному обласному центрі, в ІБ депо відкрити немає можливості?!
А хто ще роздає по 19 прОцентів?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:59
Шо за фигня в ИБ при попытке СЭПом отправить?
"Ошибка
Номер рахунку відправника обов'язковий. Необхідно вказати тип рахунку відправника."
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ignorabimus
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:04
ignorabimus написав:
Шо за фигня в ИБ при попытке СЭПом отправить?
"Ошибка
Номер рахунку відправника обов'язковий. Необхідно вказати тип рахунку відправника."
Сьогодні в ІБ суцільні глюки...тепла лінія розказує байки...якщо хочете послухати дзвякніть їм.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:13
Квесторе_поверніться написав:
Поступила інфо з джерел близьких до офіційних, що Альтернативний підвищили саме з 10 грудня року 2018. Ставки вимальовуються - рік 19,55% річних та 2 роки - 19,4% річних.
Пора іншим банкам підтягуватись до лідера.
Cтранно... вроде банку денег на депо не нужно и закріл открітие депо в ИБ, но в сети небольшой отделений ставки задирает. Как понять то?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:19
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Поступила інфо з джерел близьких до офіційних, що Альтернативний підвищили саме з 10 грудня року 2018. Ставки вимальовуються - рік 19,55% річних та 2 роки - 19,4% річних.
Пора іншим банкам підтягуватись до лідера.
Cтранно... вроде банку денег на депо не нужно и закріл открітие депо в ИБ, но в сети небольшой отделений ставки задирает. Как понять то?
и еще названивают по три раза за неделю.
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novichok
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