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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 22:24
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Поступила інфо з джерел близьких до офіційних, що Альтернативний підвищили саме з 10 грудня року 2018. Ставки вимальовуються - рік 19,55% річних та 2 роки - 19,4% річних.
Пора іншим банкам підтягуватись до лідера.
Cтранно... вроде банку денег на депо не нужно и закріл открітие депо в ИБ, но в сети небольшой отделений ставки задирает. Как понять то?
Все просто...банку деньги нужньи.
Так, а чего онлайн открыть не дают, капитан?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:26
Квесторе_поверніться написав:
Все просто...банку деньги нужньи.
Сомнительно. Принуждают к выводу депо по окончанию запретив пополнение и открытие в ИБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:33
Кто-нибудь знает, почему на сайте банка и на сайте Минфина в разделе бонус к депозиту разные ставки по депозитам? На Минфине проценты попривлекательнее )
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