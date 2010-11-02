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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3303330433053306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:24

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Поступила інфо з джерел близьких до офіційних, що Альтернативний підвищили саме з 10 грудня року 2018. Ставки вимальовуються - рік 19,55% річних та 2 роки - 19,4% річних.
Пора іншим банкам підтягуватись до лідера. :wink:

Cтранно... вроде банку денег на депо не нужно и закріл открітие депо в ИБ, но в сети небольшой отделений ставки задирает. Как понять то?

Все просто...банку деньги нужньи.

Так, а чего онлайн открыть не дают, капитан?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Все просто...банку деньги нужньи.

Сомнительно. Принуждают к выводу депо по окончанию запретив пополнение и открытие в ИБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:33

Банк Форвард

Кто-нибудь знает, почему на сайте банка и на сайте Минфина в разделе бонус к депозиту разные ставки по депозитам? На Минфине проценты попривлекательнее )
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Давно не читал эту ветку. А что в этой банке сейчас с капиталом?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:48

  Квесторе_поверніться написав:
  newbie написав:
  Квесторе_поверніться написав:При новому процесінгу це ніхто не знає.

Кстати, чей он? Надеюсь не свой, не тех, кто делал ИБ, и чей был раньше?

Наш, православний. :)

То понятно, шо не мусульманский, но сейчас православные не все наши :)

А если серьезно, то какой сейчас и какой был?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:52

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Все просто...банку деньги нужньи.

Сомнительно. Принуждают к выводу депо по окончанию запретив пополнение и открытие в ИБ.

Но размещение через кассу ведь не запретил и ставки не урезал до нуля. Так шо не похоже, шо выпирают. Просто неразумно себя ведут.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:32

  бульбик написав:Давно не читал эту ветку. А что в этой банке сейчас с капиталом?

http://www.forward-bank.com/about/activ ... 018/EN.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:00

  Квесторе_поверніться написав:
  бульбик написав:Давно не читал эту ветку. А что в этой банке сейчас с капиталом?

http://www.forward-bank.com/about/activ ... 018/EN.pdf


Всё прекрасно?

А что ж у них ставки самые высокие по вкладам?
бульбик
 
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