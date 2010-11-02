Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 22:24
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Поступила інфо з джерел близьких до офіційних, що Альтернативний підвищили саме з 10 грудня року 2018. Ставки вимальовуються - рік 19,55% річних та 2 роки - 19,4% річних.
Пора іншим банкам підтягуватись до лідера.
Cтранно... вроде банку денег на депо не нужно и закріл открітие депо в ИБ, но в сети небольшой отделений ставки задирает. Как понять то?
Все просто...банку деньги нужньи.
Так, а чего онлайн открыть не дают, капитан?
novichok
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:26
Квесторе_поверніться написав:
Все просто...банку деньги нужньи.
Сомнительно. Принуждают к выводу депо по окончанию запретив пополнение и открытие в ИБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:33
Кто-нибудь знает, почему на сайте банка и на сайте Минфина в разделе бонус к депозиту разные ставки по депозитам? На Минфине проценты попривлекательнее )
Oktawa
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Додано: Вів 11 гру, 2018 10:22
Давно не читал эту ветку. А что в этой банке сейчас с капиталом?
бульбик
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Додано: Вів 11 гру, 2018 10:48
Квесторе_поверніться написав: newbie написав: Квесторе_поверніться написав:
При новому процесінгу це ніхто не знає.
Кстати, чей он? Надеюсь не свой, не тех, кто делал ИБ, и чей был раньше?
Наш, православний.
То понятно, шо не мусульманский, но сейчас православные не все наши
А если серьезно, то какой сейчас и какой был?
newbie
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Додано: Вів 11 гру, 2018 10:52
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Все просто...банку деньги нужньи.
Сомнительно. Принуждают к выводу депо по окончанию запретив пополнение и открытие в ИБ.
Но размещение через кассу ведь не запретил и ставки не урезал до нуля. Так шо не похоже, шо выпирают. Просто неразумно себя ведут.
newbie
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Додано: Вів 11 гру, 2018 11:32
бульбик написав:
Давно не читал эту ветку. А что в этой банке сейчас с капиталом?
http://www.forward-bank.com/about/activ ... 018/EN.pdf
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:00
Всё прекрасно?
А что ж у них ставки самые высокие по вкладам?
бульбик
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