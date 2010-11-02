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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:31
В ІБ відсутні карткові рахунки...тому на них перекази внутрішні і з них не ходять. Коли поправлять? Пішов 2 день.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:45
Банк виставив нові депо %
серйозно підросли
з'явились нові продукти (напр. Новорічний)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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