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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3304330533063307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Так, а чего онлайн открыть не дают, капитан?

Завалили онлайн ...
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:31

В ІБ відсутні карткові рахунки...тому на них перекази внутрішні і з них не ходять. Коли поправлять? Пішов 2 день.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:45

Банк виставив нові депо %
серйозно підросли
з'явились нові продукти (напр. Новорічний)

http://www.forward-bank.com/zagalnu_tar ... utamu4.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:35

  greenozon написав:Банк виставив нові депо %
«Пенсійний» - даний продукт призначений для оформлення клієнтам віком від 55 років
А если получаешь пенсию через другой банк?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:43

  octopus написав:
  greenozon написав:Банк виставив нові депо %
«Пенсійний» - даний продукт призначений для оформлення клієнтам віком від 55 років
А если получаешь пенсию через другой банк?

Це слід шановного офПреда запитати...який втік з гілки. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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