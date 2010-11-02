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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:29
Oktawa написав: Квесторе_поверніться написав: Oktawa написав:
В табличке видимо ещё старые данные.
Які саме дані старі?
Наприклад, депозит альтернативной на 90 днів 14,5 %, тоді як на сайті Мінфіну у розділі Бонус до депозиту той же депозит на 90 днів 16,5%, а раніше теж був 14,5% Чи може я помиляюсь?
Вже виправили.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:54
octopus написав: greenozon написав:
Банк виставив нові депо %
«Пенсійний» - даний продукт призначений для оформлення клієнтам віком від 55 років
А если получаешь пенсию через другой банк?
Неважно. Главное - предъявить пенсионное удостоверение, они его отксерят и дадут подписать.
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Hella
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:12
Hella написав: octopus написав: greenozon написав:
Банк виставив нові депо %
«Пенсійний» - даний продукт призначений для оформлення клієнтам віком від 55 років
А если получаешь пенсию через другой банк?
Неважно. Главное - предъявить пенсионное удостоверение, они его отксерят и дадут подписать.
Так в 55 років пенсійного може не бути.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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- Повідомлень: 26814
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