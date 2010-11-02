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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:29
Oktawa написав: Квесторе_поверніться написав: Oktawa написав:
В табличке видимо ещё старые данные.
Які саме дані старі?
Наприклад, депозит альтернативной на 90 днів 14,5 %, тоді як на сайті Мінфіну у розділі Бонус до депозиту той же депозит на 90 днів 16,5%, а раніше теж був 14,5% Чи може я помиляюсь?
Вже виправили.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:54
octopus написав: greenozon написав:
Банк виставив нові депо %
«Пенсійний» - даний продукт призначений для оформлення клієнтам віком від 55 років
А если получаешь пенсию через другой банк?
Неважно. Главное - предъявить пенсионное удостоверение, они его отксерят и дадут подписать.
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Hella
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:12
Hella написав: octopus написав: greenozon написав:
Банк виставив нові депо %
«Пенсійний» - даний продукт призначений для оформлення клієнтам віком від 55 років
А если получаешь пенсию через другой банк?
Неважно. Главное - предъявить пенсионное удостоверение, они его отксерят и дадут подписать.
Так в 55 років пенсійного може не бути.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:22
Oktawa написав:
А вы имели дело с этим банком в плане размещения депозитов? Как отдают деньги? Думаю разместить на 3 месяца, в гривне.
без проблем і досить вагомі суми, в валюті
трохи було лячно влітку (коли банк мали вчасно докапіталізувати)
але все обійшлось і зараз банк працює на усі фронти
і депошки і кредитки і кредити і ще купу іншого
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greenozon
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:57
То бишь максимум это Альтернативный:
На год 12 мес. - 18,75% + 0,80% от вклада Минфин,
И 24 мес. - 19,0 %+ 0,80% от вклада Минфин.
Так?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:59
guntherhouse777 написав:
То бишь максимум это Альтернативный:
На год 12 мес. - 18,75% + 0,80% от вклада Минфин,
И 24 мес. - 19,0 %+ 0,80% от вклада Минфин.
Так?
так
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kostya77
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:38
Квесторе_поверніться,
Вносим в список перспективных?)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:52
guntherhouse777 написав:
Квесторе_поверніться,
Вносим в список перспективных?)
Питання на засипку. А якщо якась халепа станеться з банкою...і під Фонд попаде?
Бентежить відємний великий фінансовий результат.
З Нового року 2019 може потребувати додаткової капіталізації, а грошенята на неї де брати? Таріко дасть?
Фарс як колишні колгоспи працює...пять років без врожаю.
Але коли хочеться ризикнути...тоді тільки вперед...з списоку перспективних не вилучати. Як банчик з найвищими ставками на ринку може знаходитись поза такого солодкого списку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:48
Квесторе_поверніться написав:
Як банчик з найвищими ставками на ринку може знаходитись поза такого солодкого списку.
очень просто. не у всех есть возможность / желание топать до отделений.
в иб я бы открыл. странный банк.
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novichok
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Вів 11 гру, 2018 19:18
la9
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