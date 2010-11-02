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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3305330633073308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:29

  Oktawa написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:В табличке видимо ещё старые данные.

Які саме дані старі?

Наприклад, депозит альтернативной на 90 днів 14,5 %, тоді як на сайті Мінфіну у розділі Бонус до депозиту той же депозит на 90 днів 16,5%, а раніше теж був 14,5% Чи може я помиляюсь?

Вже виправили.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:54

  octopus написав:
  greenozon написав:Банк виставив нові депо %
«Пенсійний» - даний продукт призначений для оформлення клієнтам віком від 55 років
А если получаешь пенсию через другой банк?


Неважно. Главное - предъявить пенсионное удостоверение, они его отксерят и дадут подписать.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:12

  Hella написав:
  octopus написав:
  greenozon написав:Банк виставив нові депо %
«Пенсійний» - даний продукт призначений для оформлення клієнтам віком від 55 років
А если получаешь пенсию через другой банк?


Неважно. Главное - предъявить пенсионное удостоверение, они его отксерят и дадут подписать.

Так в 55 років пенсійного може не бути. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Oktawa написав:А вы имели дело с этим банком в плане размещения депозитов? Как отдают деньги? Думаю разместить на 3 месяца, в гривне.


без проблем і досить вагомі суми, в валюті
трохи було лячно влітку (коли банк мали вчасно докапіталізувати)
але все обійшлось і зараз банк працює на усі фронти
і депошки і кредитки і кредити і ще купу іншого
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:57

То бишь максимум это Альтернативный:
На год 12 мес. - 18,75% + 0,80% от вклада Минфин,
И 24 мес. - 19,0 %+ 0,80% от вклада Минфин.
Так?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:59

  guntherhouse777 написав:То бишь максимум это Альтернативный:
На год 12 мес. - 18,75% + 0,80% от вклада Минфин,
И 24 мес. - 19,0 %+ 0,80% от вклада Минфин.
Так?

так
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:38

Квесторе_поверніться,
Вносим в список перспективных?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:52

  guntherhouse777 написав:Квесторе_поверніться,
Вносим в список перспективных?)

Питання на засипку. А якщо якась халепа станеться з банкою...і під Фонд попаде?
Бентежить відємний великий фінансовий результат.
З Нового року 2019 може потребувати додаткової капіталізації, а грошенята на неї де брати? Таріко дасть?
Фарс як колишні колгоспи працює...пять років без врожаю. :(
Але коли хочеться ризикнути...тоді тільки вперед...з списоку перспективних не вилучати. Як банчик з найвищими ставками на ринку може знаходитись поза такого солодкого списку. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:48

  Квесторе_поверніться написав:Як банчик з найвищими ставками на ринку може знаходитись поза такого солодкого списку. :wink:

очень просто. не у всех есть возможность / желание топать до отделений.
в иб я бы открыл. странный банк.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:46

Если оформить Альтернативный с бонусом от Минфина, будет повышенная ставка на остаток средств на Депозитке?
ishvara
 
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