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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:39
А есть где почитать аналитику про эту банку (капитал и т.д.)?? А то знаю, что у них были серьёзные проблемы с докапитализацией летом - что изменилось?
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бульбик
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Сер 12 гру, 2018 10:52
lel
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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