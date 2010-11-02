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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3306330733083309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

А есть где почитать аналитику про эту банку (капитал и т.д.)?? А то знаю, что у них были серьёзные проблемы с докапитализацией летом - что изменилось?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так ІБ і не працює. Навіть перевести зі власного карткового рахунку на власний поточний рахунок не дозволяє. Скільки ви ще будете знущатися, питання до офіційного представника банку.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:40

  бульбик написав:А есть где почитать аналитику про эту банку (капитал и т.д.)?? А то знаю, что у них были серьёзные проблемы с докапитализацией летом - что изменилось?

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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:51

Зачисление на счет.

Вчера утром перевел с монобанка пару тысяч на карту Банк в кармане, вчера же увидел их в ИБ форварда на карте как заблокированные. Сегодня с утра - заблокированные. Не подскажите, из опыта, когда эти деньги будут в собственных? Спасибо!
sergise
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:04

  sergise написав:Вчера утром перевел с монобанка пару тысяч на карту Банк в кармане, вчера же увидел их в ИБ форварда на карте как заблокированные. Сегодня с утра - заблокированные. Не подскажите, из опыта, когда эти деньги будут в собственных? Спасибо!

Когда проведутся по счету, обычно через один рабочий день, но моня может до 5 дней их отправлять
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сколько дней дают на внесение денежных средств, на депо?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:11

  VASH написав:Так ІБ і не працює. Навіть перевести зі власного карткового рахунку на власний поточний рахунок не дозволяє. Скільки ви ще будете знущатися, питання до офіційного представника банку.

Підтримую
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:14

  бульбик написав:А есть где почитать аналитику про эту банку (капитал и т.д.)?? А то знаю, что у них были серьёзные проблемы с докапитализацией летом - что изменилось?

Аналітику від Вашого покірного слуги ігнорите? :oops:
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26828
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1360 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:30

[/quote]
Когда проведутся по счету, обычно через один рабочий день, но моня может до 5 дней их отправлять[/quote]
Спасибо! Буду ждать проводку завтра.
sergise
 
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