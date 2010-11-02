|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
А есть где почитать аналитику про эту банку (капитал и т.д.)?? А то знаю, что у них были серьёзные проблемы с докапитализацией летом - что изменилось?
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так ІБ і не працює. Навіть перевести зі власного карткового рахунку на власний поточний рахунок не дозволяє. Скільки ви ще будете знущатися, питання до офіційного представника банку.
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:40
Лучшая аналитика о банке - финбаланс.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:51
Зачисление на счет.
Вчера утром перевел с монобанка пару тысяч на карту Банк в кармане, вчера же увидел их в ИБ форварда на карте как заблокированные. Сегодня с утра - заблокированные. Не подскажите, из опыта, когда эти деньги будут в собственных? Спасибо!
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:04
Когда проведутся по счету, обычно через один рабочий день, но моня может до 5 дней их отправлять
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сколько дней дают на внесение денежных средств, на депо?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:11
Підтримую
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:14
Аналітику від Вашого покірного слуги ігнорите?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:30
[/quote]
Когда проведутся по счету, обычно через один рабочий день, но моня может до 5 дней их отправлять[/quote]
Спасибо! Буду ждать проводку завтра.
|