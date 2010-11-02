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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:10
Квесторе_поверніться написав: VASH написав:
Так ІБ і не працює. Навіть перевести зі власного карткового рахунку на власний поточний рахунок не дозволяє. Скільки ви ще будете знущатися, питання до офіційного представника банку.
Підтримую
Дивно в мене все працює. Та й вчора працювало.
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Сер 12 гру, 2018 13:42
wig
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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