Дивно в мене все працює. Та й вчора працювало.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:10
Дивно в мене все працює. Та й вчора працювало.
panatar.com
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:30
Також вроді все працювало а зараз халепа.
Зі списку рахунки в ІБ пропали карткові рахунки.
І затик.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
У мене навпаки, активізуєш функцію "Перекази між своїми рахунками" - світить тільки картковий рахунок (тобто перерахувати дає тільки із власного карткового рахунку на нього ж. Активізувати поточний рахунок не дає. Раніш переводив значні суми.
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:54
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:17
Подскажите, пополнение депо только через кассу? ИБ для этого не годится?
И еще вопросик: какой процент сейчас начисляется на Депозитку? Мне сказали, что 13, на сайте - 15, а еще нашел вот что:
Правда не понял, как отправить заявку на этот "Подвийный видсоток".
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Усе в відділенні.
Крок назустріч базовий - % невідомий.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|