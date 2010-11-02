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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3307330833093310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:10

  Квесторе_поверніться написав:
  VASH написав:Так ІБ і не працює. Навіть перевести зі власного карткового рахунку на власний поточний рахунок не дозволяє. Скільки ви ще будете знущатися, питання до офіційного представника банку.

Підтримую

Дивно в мене все працює. Та й вчора працювало.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:30

  unlock написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  VASH написав:Так ІБ і не працює. Навіть перевести зі власного карткового рахунку на власний поточний рахунок не дозволяє. Скільки ви ще будете знущатися, питання до офіційного представника банку.

Підтримую

Дивно в мене все працює. Та й вчора працювало.

Також вроді все працювало а зараз халепа.
Зі списку рахунки в ІБ пропали карткові рахунки.
І затик. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

У мене навпаки, активізуєш функцію "Перекази між своїми рахунками" - світить тільки картковий рахунок (тобто перерахувати дає тільки із власного карткового рахунку на нього ж. Активізувати поточний рахунок не дає. Раніш переводив значні суми.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:54

  Квесторе_поверніться написав:Так в 55 років пенсійного може не бути. :wink:


Так вопрос был о другом :). Если пенсия в другом банке, то удостоверение по логике должно быть :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:17

Подскажите, пополнение депо только через кассу? ИБ для этого не годится?
И еще вопросик: какой процент сейчас начисляется на Депозитку? Мне сказали, что 13, на сайте - 15, а еще нашел вот что:
http://www.forward-bank.com/deposits/ab ... interest/#
Правда не понял, как отправить заявку на этот "Подвийный видсоток".
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ishvara написав:Мне сказали, что 13,

Хто сказав?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ishvara написав:Правда не понял, как отправить заявку на этот "Подвийный видсоток".

Усе в відділенні.
Крок назустріч базовий - % невідомий.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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